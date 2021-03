Gran Galà del Calcio 2021, tutti i premi: due laziali nella Top 11

19.55 - Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore della scorsa stagione: "Voglio ringraziare tutti i miei compagni che hanno reso possibile questa mia vittoria e tutti i calciatori che hanno votato per me. Costanza, fiducia nei propri mezzi, lavoro e passione sono i segreti per godersi il calcio. Poi contano motivazione e disciplina, senza le quali non si può pensare di continuare a 34, 35, 36 o 40 anni”, le parole di Ronaldo dopo aver ricevuto il premio.

19.53 - I tre attaccanti premiati sono Ciro Immobile, Dybala e Ronaldo. Niente da fare per Ibrahimovic, Ilicic e Lukaku. L'attaccante della Lazio ha parlato a Sky Sport: clicca qui per le dichiarazioni.

Papu Gomez: "Sono contento di ricevere questo grandissimo premio, volevo ringraziare l'AIC ed i colleghi. Mi mancate, una stagione strepitosa con l'Atalanta, senza il mister e i miei compagni non ci sarei riuscito".

Nicolò Barella: "Un grandissimo onore, mi fa un immenso piacere esserci per il secondo anno consecutivo. Ringrazio la squadra per la fiducia e mi dà la possibilità di migliorarmi".

19.52 - La linea del centrocampo a tre è formata da Barella, Gomez e Luis Alberto. Esclusi dunque Amrabat, Bentancur, Kulusevski, Locatelli, Milinkovic Savic e Pjanic. Il Mago ha parlato ai microfoni di Sky Sport: clicca qui per le dichiarazioni.

Robin Gosens: "L'anno scorso è stato indimenticabile, abbiamo scritto la storia e sono contento di aver dato il mio contributo. Questo riconoscimento è spettacolare".

Leonardo Bonucci: "Un premio arrivato dai colleghi e significa che riconoscono sacrificio, stima e rispetto sul campo. Sanno cosa significa scendere in campo ogni partita e questo premio mi mancava da un paio di anni. Significa molto".

Stefan de Vrij: "Una grande soddisfazione considerando che è un premio votato dai miei colleghi e allenatori. Penso che tutta la squadra ha fatto uno step importante, siamo andati vicini all'Europa League e al campionato. Siamo cresciuti come squadra".

Theo Hernandez: "Sono molto contento di ricevere questo premio, voglio ringraziare i miei compagni perché senza di loro non ce l'avrei fatta. Sono felice e continuerò a lavorare".



19.50 - Continua la top 11 con i difensori: Theo Hernandez, de Vrij, Bonucci e Gosens. Esclusi dunque gli altri candidati Acerbi, Cuadrado, Di Lorenzo, Hateboer, Hernandez e Koulibaly.

19.48 - Donnarumma miglior portiere: "Sono contento e ringrazio tutti per questo premio, mi motiva a dare sempre il massimo. Ringrazio i difensori che ci fanno stare sicuri, non molliamo continuando sempre a lavorare". Battuti Handanovic e Szczesny.

19.47 - Viene premiata ora la Top 11 della stagione di Serie A.

19.46 - Il miglior arbitro della stagione premiato è Daniele Orsato: "Ricevere un premio dai calciatori è la cosa che gratifica più un arbitro. Loro sono gli unici che ti riconoscono il vero valore delle loro decisioni in campo. Sono molto soddisfatto. Lo dedico a mia moglie e ad i miei figli". Battuti Rocchi e Calvarese.

19.45 - Atalanta migliore squadra della stagione 2019-2020. Queste le parole di Antonio Percassi: "Siamo orgogliosi di questo riconoscimento. Questo premio va distribuito a tutti quelli che lavorano all’Atalanta. Grazie mille a tutti. Dobbiamo essere umili e concentrati, siamo una provinciale che sta crescendo oltre alle aspettative. Dobbiamo pensare a lavorare e comportarsi bene, siamo cresciuti molto. La scelta di Gasperini è stata determinante, è stato fatto un ottimo lavoro che ci sta premiando".

19.40 - Gian Piero Gasperini è il miglior allenatore della stagione 2019-2020. Queste le sue parole: "Per me è una grande soddisfazione. Siamo stati capaci dia arrivare al terzo posto in Italia, a un passo dalla semifinale in Champions in una stagione molto complicata. Credo che il coraggio di questa squadra di affrontare tutti gli impegni e di essere competitiva in tutte le competizioni nonostante le difficoltà che si sono create a Bergamo è importante. Superare i propri obiettivi, vincere contro sè stessi, arrivare in Champions per due anni di fila, non sono trofei da sollevare ma sono vere conquiste per una città come Bergamo". Battuti dunque De Zerbi e Inzaghi.

19.35 - Premi al calcio femminile: la top 11 è formata da Giuliani, Guagni, Sembrant, Boattin, Bartoli, Galli, Giugliano, Cernoia, Sabatino, Bonetti, Girelli. La miglior calciatrice della stagione 2019-2020 è Cristiana Girelli.

19.30 - Al via la premiazione, prende la parola il presidente dell’AIC, Umberto Calcagno: "Abbiamo deciso di organizzare questa versione speciale di questo Gran Galà del calcio. Anche quest’anno abbiamo fatto votare tutti i calciatori e le calciatrici e riusciti a consegnare quasi a tutti i premi personalmente. Speriamo di tornare presto alla normalità per festeggiare con una bella serata a Milano".

Torna il Gran Galà del Calcio AIC, l’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini. La tradizionale cerimonia di consegna dei riconoscimenti AIC, relativi alla scorsa stagione calcistica. Una serata di spettacolo che, come da tradizione, vedrà la presenza di tutti i migliori protagonisti della passata stagione calcistica, premiati sulla base delle preferenze espresse da una giuria d’eccezione formata da allenatori, arbitri, C.T. ed ex C.T. della Nazionale, ma soprattutto dai calciatori e dalle calciatrici della Serie A che, meglio di chiunque altro, possono votare per colleghi e colleghe con cui si sono confrontati direttamente in campo.