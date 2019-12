La Supercoppa è della Lazio! Altro 3-1, la Juventus si piega ancora

Sono passate due settimane, ma non è cambiato niente. La Lazio esulta ancora, stavolta però alza un trofeo al cielo. La vittoria di Inzaghi, che manda al tappeto ancora una volta Sarri. Cross dalla destra, una deviazione a prolungare il pallone sul secondo palo e tiro al volo. Lulic 73. Non è il 26 maggio di sei anni fa, ma 22 dicembre 2019. Ancora lui a regalare un trofeo alla Lazio. Vittoria meritata per quanto si è visto in campo: i biancocelesti l’avevano messa in discesa grazie al gol di Luis Alberto (altra grande azione di Lulic), poi lo sfortunato pareggio di Dybala, tenuto in gioco di un passo da Radu. Nella ripresa la partita si smorza d’intensità, il tridente bianconero non fa paura. E a meno di una quarto d’ora dalla fine ecco l’episodio che cambia la gara: Lazzari mette dentro di sinistro, Parolo la spizza e dall’altra parte la chiude il capitano della Lazio. La punizione di Cataldi è la ciliegina sulla torta.

ANCORA CON I CAMBI - Contro il Cagliari era stati Jony e Caicedo a far svoltare il match. Stavolta invece i protagonisti diventano Cataldi e Parolo. Le scelte di Inzaghi pagano ancora una volta: fuori i due ammoniti, Leiva e Luis Alberto, dentro i calciatori italiani. L’azione del gol nasce proprio dai piedi dell’ex calciatore della Primavera, che sventaglia da una parte all’altra del campo, trovando Lazzari che prima serve Correa, e poi si riprende il pallone per il cross di mancino. E poi il colpo di testa che libera Lulic sul secondo palo. Per non parlare della punizione di Cataldi che la mette sotto l’incrocio. È il gol che fa esplodere la gioia della Lazio. Altra vittoria di Inzaghi, ancora contro Sarri. A due settimane di distanza. Non è cambiato niente: solo la Lazio riesce a battere la Juventus

E ADESSO SONO 16 - Peccato che siano finiti i trofei da rispolverare. Nessuna Coppa delle Ferie, la bacheca si ingrossa di un altro anno. Ma è quella della Lazio. Le coppe sono 16, sorpasso ai danni dei meno fortunati. È il sesto trofeo dell’era Lotito (3 Supercoppe e 3 Coppe Italia), a meno uno da Cragnotti. A dieci anni di distanza ecco un altro double. È anche il terzo della gestione Inzaghi, dopo la Supercoppa del 2017 e la Coppa Italia dello scorso 15 maggio. È l’apoteosi del gruppo, che ancora una volta batte i singoli. Ronaldo, Dybala, Higuain. No, vince ancora la Lazio.