Lazio, 2-2 beffa con l'Empoli: biancocelesti ripresi al 94' da Marin

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Una beffa, non c'è termine più consono per descrivere Lazio - Empoli. La squadra di Maurizio Sarri, in vantaggio di due gol, subisce il 2-1 su contropiede da calcio di punizione a favore e il pareggio al 94' con un super tiro di Marin dal limite dell'area. Grande rammarico per i biancocelesti che fino all'83' avevano gestito perfettamente la partita non concedendo quasi nulla alla squadra avversaria. Due punti persi pesanti per la classifica, il quarto posto rimane lontano 3 punti.

LE SCELTE DI SARRI - La grande novità è Luis Alberto titolare, al fianco di Milinkovic e Cataldi in mezzo al campo. Per il resto tutto confermato, con Provedel in porta, Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic in difesa e il tridente composto da Felipe Anderson (ritorno dal 1'), Immobile e Zaccagni. Pedro inizia in panchina, pronto a subentrare a gara in corso.

LA SBLOCCA FELIPE ANDERSON - Lazio furiosa in avvio e vantaggio che arriva al primo attacco: al 2' calcio d'angolo battuto tagliato da Luis Alberto, Felipe Anderson spizza di testa e, complice anche un tocco di Caputo, batte Vicario. I biancocelesti tengono il piede sull'acceleratore e per poco un lancio in profondità di Luis Alberto non mette Milinkovic davanti a Vicario, palla troppo lunga. Arriva anche il primo tentativo di Immobile, alto sopra la traversa. La Lazio mantiene il controllo del gioco, con un giro palla pulitoche provoca più di qualche affanno all'Empoli. La grande occasione per il raddoppio capita al 19' sul piede di Zaccagni: Felipe Anderson manda in profondità Lazzari, cross sul secondo palo, l'ex Verona stoppa e a botta sicura manda a lato. Alla metà del primo tempo il ritmo scende, gli uomini di Sarri gestiscono il possesso perdendo un po' di efficacia nella creazione di occasioni. Al 27' su azione d'angolo, in una replica di quella del vantaggio, la palla finisce fuori. Alla mezz'ora Lazzari viene ancora lanciato da Felipe Anderson, tiro di Immobile deviato in angolo. L'ultima occasione della prima frazione è di Milinkovic pescato al centro dell'area da Luis Alberto dalla bandierina, il suo colpo di testa non è preciso. Cartellino giallo a Lazzari per un pestone su Fazzini, era diffidato e salterà il Sassuolo.

BEFFA PER LA LAZIO - Nessuna sostituzione nell'intervallo, rientrano in campo i 22 che avevano concluso il primo tempo. La Lazio prova a replicare l'inizio di partita con un calcio d'angolo al 48', nel mucchio in area davanti a Vicario Pezzuto rilava un fallo. La Lazio vuole chiuderla e al 51' Luis Alberto riconquista palla a centrocampo, lancia Immobile che alle spalle vede il movimento di Felipe Anderson e prova a servirlo con il tacco, provvidenziale il salvataggio in angolo di Ismajli. È la prova generale del gol. Al 55' Felipe Anderson si mette in proprio, calcia verso la porta e trova una deviazione di Parisi che diventa un assist per Zaccagni, colpo sotto a scavalcare Vicario e raddoppio. Nell'Empoli dentro Bandinelli e Cambiaghi per Grassi e Baldanzi. La reazione arriva, Caputo sfiora il gol di testa su cross in area di Fazzini. Sarri opera la prima sostituzione, dentro Pedro per Zaccagni. Milinkovic sfiora il tris con un grandissimo tiro dalla distanza, Vicario si salva sul palo. Zanetti richiama Stojanovic e Satriano, in campo Pjaca ed Ebuehi. Giallo per Romagnoli che evita una ripartenza dei toscani. Ammonito anche Pedro per aver calciato in porta a gioco fermo. Sarri toglie Lazzari e Cataldi, dentro Hysaj e Vecino. Ammonito Bandinelli per proteste, ultima sostituzione per i toscani, Bajrami per Fazzini. All'83' si riapre la partita: contropiede Empoli su calcio di punizione a favore della Lazio, Cambiaghi lancia Caputo che batte Provedel. Ultimo cambio per i biancocelesti, Basic per Luis Alberto. Ammonito anche Vecino per un'entrata su Caputo, ma la beffa è nell'aria: al 94' Marin da fuori area trova il gol del 2-2. Momentaccio per la Lazio.