Lazio, Canigiani: "Puntiamo a superare quota 20.000 abbonamenti"

Dopa la pausa in concomitanza con il derby, in casa Lazio riparte oggi la campagna abbonamenti. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, il responsabile marketing biancoceleste, Marco Canigiani, ha dato il via alla riapertura della campagna, auspicandosi - nella seconda fase di vendita - di raggiungere l'obiettivo prefissato di 20.000 abbonati: "Come già anticipato, c'è stato un blocco della campagna prima del derby e poi una riapertura, sfruttando così la sosta per chi non ha avuto finora la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento. Ci sarà questa possibilità sino alla vigilia di Lazio-Parma. Consiglio di sfruttare i primi giorni per poi non accavallarsi con i singoli tagliandi della gara contro i ducali. Leggera variazione sui prezzi? Lo abbiamo fatto perché ovviamente non viene considerata la partita contro la Roma, andando a eliminare in proporzione il prezzo del derby e quindi calcolando l'abbonamento su 18 partite anziché 19. Speriamo nell'ultimo rush di superare la quota di 20.000 abbonamenti. L'obiettivo che ci siamo preposto è quello di superare il dato dello scorso anno. Finora siamo a circa 19.300 abbonati. Alla fine della campagna tireremo le somme".

PARCHEGGI - "Purtroppo sembrerà ripetitivo, ma siamo in attesa e speriamo che la cosa si risolva il prima possibile. È un problema di gestione anche per noi".

STORE IN CENTRO - "Siamo vicini, i lavori sono praticamente terminati. Si sta lavorando sugli allestimenti e nei prossimi giorni ci saranno novità. Per l'apertura definitiva si necessita di alcune cose che vanno fatte step by step".

Calciomercato Lazio, tutte le operazioni concluse nella sessione estiva

Calciomercato Lazio, sondaggio in extremis per Bogdan

Clicca qui per tornare all'homepage del sito