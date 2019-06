Lazio, contatti continui per Lazzari: passi avanti verso il sì

La Lazio continua a lavorare per arrivare a Manuel Lazzari ormai obiettivo numero uno per la fascia destra. L'addio di Romulo doveva essere inteso così: la società vuole investire su un titolare e il prescelto è il classe 1993. La trattativa con la Spal procede bene, in queste ore sono stati fatti passi avanti per colmare la distanza tra domande e offerta. La Lazio non vorrebbe spendere più di 10 milioni e poi inserire Murgia concedendo il prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista viene valutato tra i 5 e i 6 milioni e per questo la Lazio non vuole andare oltre i 10 milioni cash. Si tratta. Anche in questi minuti. Lazzari ha già dato il suo ok, con il giocatore c'è un accordo di massima per un quinquennale da 1.5 milioni a stagione. Le manovre di disturbo della Fiorentina hanno rallentato una trattativa che si stava definendo, la Spal ha voluto ascoltare anche i viola, ma la Lazio resta in pole e conta di riuscire ad arrivare all'obiettivo entro qualche giorno. Inzaghi aspetta buone notizie.

Pubblicato il 21 giugno alle ore 21:30