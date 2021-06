Lazio, Emre nello staff di Sarri? Nessuna conferma, ma un collaboratore in più...

Un elemento in più sul campo, un uomo con il quale condividere e dividere il lavoro, che sarà tanto e da fare nel modo più accurato possibile. Lo staff di Maurizio Sarri, nel corso della visita a Formello dei giorni scorsi, ha fatto presente questa esigenza alla società e in particolare al direttore sportivo che ha recepito e s’è mosso di conseguenza. Può rientrare in questo quadro la voce uscita nelle scorse ora dalla Turchia, un’indiscrezione secondo la quale Emre Belozoglu - direttore sportivo e pure allenatore ad interim del Fenerbahce nella passata stagione - sarebbe pronto a lasciare Istanbul e sbarcare a Roma nelle vesti di collaboratore tecnico di Sarri. Rumors che non trovano conferme, al momento, dalle parti di Formello. Su Emre non ci sono riscontri, ma che lo staff del Comandante possa essere rimpolpato sì. Probabile che Tare decida di attingere dal settore giovanile, regalando a Sarri uno dei collaboratori che lavorano con le formazioni under. Sviluppi sono attesi nei prossimi giorni, prima dell’inizio del ritiro, quando l’avventura di Sarri con la Lazio prenderà forma anche sul campo.

Pubblicato il 26/06 alle 19.07