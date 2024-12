Lazio, il gol annullato a Rovella: ecco cosa si sono detti Var e arbitro

L'episodio di Parma-Lazio, il gol segnato da Nicolò Rovella, ha scatenato non poche polemiche tra i biancocelesti. Annullato per un fallo all'altezza della metà campo, sono molti i dubbi che emergono sulla corretteza dell'intervento del Var (per il tocco del pallone da parte di Mandela), ma anche del suo svolgimento. Come mostrano le immagini offerte da OpenVAR, in onda su Dazn, infatti, è evidente che da parte di Zufferli ci sia molta superficialità nel valutare un episodio che da campo aveva considerato nei limiti della corretteza.

Dopo esser stato invitato a restare per vedere l'APP (Attacking Possession Phase), si allontana e quando richiamato la osserva da una distanza tutt'altro che congrua a un'analisi dettagliata come necessario, ignorando il tocco di Mandella che potrebbe porre fine alla stessa APP, seppur non valutato decisivo né dagli assistenti al Var - Paterna e Massa -, né da Mauro Tonolini, membro del C.A.N., presente negli studi di Dazn.

ANALISI VAR E DIALOGO CON ZUFFERLI

VAR - "Vediamolo. Sono in revisione. Ok. Teniamolo, vediamo come va a finire" - Rovella segna il gol del vantaggio - "Ok. Ripartiamo sempre da tutta l'APP, da dietro. Questo l'ho controllato (facendo riferimento al presunto contatto falloso, ndr) è fallo chiaro. Senza che te lo faccio rivede Davide (Massa, ndr), vai avanti fammi vede se è tutto in APP. Poi c'è questo che non è un chiaro 'spossessamento' (in riferimento al tocco di Mandela sul pallone che cambia il possesso). Qui non la tocca nessuno del Parma, tiro e gol. Lo mandiamo in revisione. Luca, ti consiglio un on field review per un possibile fallo in APP. Ti faccio vedere prima il fallo, poi te la faccio vedere fino alla conclusione non te ne andare".

Zufferli vede le immagini

VAR - "Hai bisogno di altro o ti va bene?".

ZUFFERLI - "Sì, perfetto, perfetto, grazie".

VAR - "Aspetta, aspetta ti faccio vedere tutta l'APP".

Zufferli se ne va e non resta come da indicazione del Var, poi si ferma e guarda il monitor da lontano.

ZUFFERLI - "Sì, sì, sì! E' tutta pulita".

MAURO TONOLINI - "Il tocco del giocatore del Parma non impatta sull'APP, quello è quasi una deviazione, non va a resettare l'azione della Lazio. Qui si poteva fischiare da campo, ma il fallo di Rovella è evidente, è corretto intervenire con l'on field review".

Pubblicato ieri alle 00:09