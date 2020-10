Lazio, il mercato estivo nell'era Inzaghi: tutti i colpi di ogni stagione

Chiuso definitivamente il calciomercato, ora è tempo di bilanci. Quello della Lazio è stato giudicato insufficiente da molti esperti, ma sarà il campo ad esprimersi e a dire la sua. Certo è che un confronto con le altre stagioni si può fare già da subito. E' pur vero che il club biancoceleste non ha venduto nessuno dei suoi pezzi pregiati (e questo è già il secondo anno di fila), ma quel che vogliamo mettere a confronto con le passate stagioni è il mercato in entrata. Idoneo per il ritorno in Champions League dopo 13 anni? A voi la risposta. Noi ci limitiamo a mostrarvi quello che Inzaghi ha ottenuto dalla sua dirigenza in questi cinque anni. Quello che è riuscito ad ottenere dai suoi calciatori, poi, è noto a tutti.

CALCIOMERCATO ESTIVO ERA INZAGHI:

Stagione 2016/17: Immobile, Wallace, Bastos, Luis Alberto, Lukaku, Leitner, Luiz Felipe

Stagione 2017/18: Leiva, Marusic, Caicedo, Nani, Di Gennaro, Neto, Jordao

Stagione 2018/19: Correa, Acerbi, Berisha, Durmisi, Proto, Badelj

Stagione 2019/20: Lazzari, Vavro, Jony, Adekanye

Stagione 2020/21: Muriqi, Fares, Reina, Escalante, Akpa-Akpro, Pereira, Hoedt

Si ringrazia la redazione di Lazio Page per le statistiche

Pubblicato il 6 ottobre 2020