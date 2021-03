Lazio, Immobile: "Abbiamo lottato nonostante le difficoltà, testa al campionato" - FT

La Lazio è fresca dell'uscita dalla Champions League, ma già pensa a cosa dover fare per poterci tornare nella prossima stagione. Le emozioni vissute e le sfide esaltanti hanno stimolato le endorfine dei giocatori laziali che ora non possono più farne a meno. Ciro Immobile su Instagram ha scritto cosa secondo lui bisogna fare ora, dando uno sguardo anche a quando fatto in questi mesi: "Abbiamo lottato nonostante le difficoltà,usciamo a testa alta con la voglia di poter ritornare al più presto in questa competizione. Adesso testa al campionato".

Pubblicato 18/03/21