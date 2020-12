Lazio, Inzaghi in conferenza: "Vista la cattiveria che volevo. E su Reina..."

Vittoria sofferta quanto preziosa per la Lazio all'Orogel-Dino Manuzzi di Cesena. Al termine del match, Simone Inzaghi è intervenuto anche ai microfoni dei cronisti presenti in sala stampa.

Vittoria impostante, ma quanta sofferenza...

"Tutte le partite sono combattute in Serie A, non è semplice. Una volta andati sul 2-0 avremmo dovuto gestire meglio il risultato e fare il terzo gol, invece che incassare la rete del 2-1. Però per come l'abbiamo preparata sapevamo che avremmo dovuto soffrire. Ma faccio i complimenti ai ragazzi che mi hanno dimostrato la cattiveria agonistica che chiedevo".

E' Reina il titolare al momento?

"Non dimenticherei che il ruolo del portiere è delicato, Strakosha è stato colpito dal Covid-19 per un mese e quando starà al meglio tornerà a prendersi il suo posto. Reina sta facendo bene, è una guida importante per la squadra, ma io non dimentico Thomas (Strakosha, ndr) che ha giocato con me quattro anni e mezzo e ha dimostrato di essere uno dei migliori nel ruolo".

Sembra che la Lazio sia abituata a soffrire per portare a casa i tre punti...

"Assolutamente, avevamo bisogno di questi tre punti. L'abbiamo preparata in 24 ore. Oggi abbiamo sofferto come era giusto che fosse, ma dopo l'impegno in Champions abbiamo portato a casa una partita molto importante per la classifica e per il morale dopo la sconfitta con l’Udinese. C'è rammarico per i punti persi in campionato, ma la nostra squadra ha avuto molti contagiati per Covid come Milinkovic, Immobile, Luis Alberto, Ramos e lo stesso Strakosha. Abbiamo avuto anche molte defezioni che hanno rallentato le rotazioni e la nostra crescita”.