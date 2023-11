Lazio, le condizioni di Zaccagni: il comunicato della società

Il primo tempo di Salernitana-Lazio termina 0-1 per i biancocelesti, ma non mancano le polemiche....

WEBTV MIXED - LAZIO, CATALDI AI TIFOSI: "STATECI VICINI. SARRI? DOBBIAMO SEGUIRLO"-VIDEO Al termine della gara tra Salernitana e Lazio, per analizzare la sconfitta e il momento della squadra è intervenuto Danilo Cataldi ai microfoni dei cronisti presenti. Queste le parole: "Sicuramente in termini di prestazione non abbiamo fatto quello che dovevamo... Al termine della gara tra Salernitana e Lazio, per analizzare la sconfitta e il momento della squadra è intervenuto Danilo Cataldi ai microfoni dei cronisti presenti. Queste le parole: "Sicuramente in termini di prestazione non abbiamo fatto quello che dovevamo... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | FELIPE ANDERSON VERSO IL RINNOVO: LE NOVITÀ CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Forse stavolta ci siamo davvero. Felipe Anderson è pronto a rinnovare con la Lazio. Almeno ne è convinto l'edizione odierna de Il Messaggero che parla dell'apertura totale del brasiliano verso la Lazio. Respinti i... CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Forse stavolta ci siamo davvero. Felipe Anderson è pronto a rinnovare con la Lazio. Almeno ne è convinto l'edizione odierna de Il Messaggero che parla dell'apertura totale del brasiliano verso la Lazio. Respinti i...