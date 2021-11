Lazio, Marusic positivo al Covid: il comunicato del Montenegro

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 - La Federcalcio del Montenegro ha diramato un comunicato tramite i canali ufficiali confermando la positività al Covid di Adam Marusic: "I giocatori della nazionale montenegrina Nebojsa Kosovic e Adam Marusic non saranno a disposizione dell'allenatore Miodrag Radulovic per le imminenti qualificazioni ai Mondiali contro Olanda e Turchia. I giocatori citati sono stati sottoposti a test a causa dei lievi sintomi di infezione registrati ed è stata accertata la presenza di un nuovi casi di coronavirus. Entrambi i giocatori sono stati tempestivamente isolati dal resto della squadra e sono state applicate tutte le misure sanitarie e sanitarie necessarie per il loro ulteriore trattamento"

Brutte notizie per la Lazio arrivano direttamente dal ritiro del Montenegro, impegnata questo sera contro l'Olanda. Secondo quanto riportano svariati media locali, tra cui il De Telegraaf, Adam Marusic sarebbe risultato positivo al Covid-19. Al momento la notizia non è stata ufficializzata dalla nazionale. Dopo la positività, riscontrata nella giornata di ieri, di Stefan Jovetic, l'intero gruppo sarebbe stato sottoposto a dei tamponi. I risultati hanno dato un esito insperato per i sostenitori del Montenegro, che dovranno rinunciare a Marusic in occasione del match odierno, e per quelli della Lazio, con la testa già alla Juventus.

