Lazio, Musacchio promosso nonostante il rischio nel finale

Tralasciando la scivolata in area di rigore all'83', che ha rischiato di far saltare la festa biancoceleste, Mateo Musacchio si è comportato bene sulla sinistra non facendo rimpiangere l'infortunato Radu. Come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, il centrale è sempre stato accorto respingendo il pallone 3 volte, intercettandolo una e guadagnando il possesso ben 2. 34 su 35 sono i passaggi indovinati (il 97%), mentre il 33% delle volte ha vinto un duello contro un doriano. Sicuramente la sua personalità e la sua tecnica sono un punto di forza da sfruttare. Inzaghi lo adopererà anche martedì con il Bayern Monaco? Sicuramente sì visto le assenze dietro e la sicurezza che infonde.

Pubblicato il 21/02

