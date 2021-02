Lazio - Samp, le pagelle dei quotidiani: Luis e Sergej da Champions. La difesa tiene bene

Vittoria di misura importantissima per la Lazio, che batte la Samp e si porta momentaneamente al terzo posto in classifica. La formazione di Inzaghi dimostra carattere e personalità e si prepara psicologicamente alla sfida di Champions con il Bayern. Molto bene la difesa che, nonostante le assenze, si dimostra solida e annulla le offensive blucerchiate. Migliore in campo: Luis Alberto, autore del gol e di una prestazione sontuosa a centrocampo. Di seguito le pagelle dei quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT:

Reina 7, Patric 7, Acerbi 7, Musacchio 7, Marusic 7, Milinkovic 7.5, Leiva 6.5 (Escalante dal 19'st 6), Luis Alberto 7 (Muriqi dal 19'st 5), Lulic 6 (Fares dall'11'st 6), Correa 6 (Akpa Akpro dall'11'st 5.5), Immobile 6, (Caicedo dal 41'st s.v.). All.Inzaghi: 7

GAZZETTA DELLO SPORT:

Reina 6, Patric 6, Acerbi 6.5, Musacchio 6.5, Marusic 7, Milinkovic 7, Leiva 6.5 (Escalante dal 19'st 6), Luis Alberto 6.5 (Muriqi dal 19'st 5), Lulic 5.5 (Fares dall'11'st 6), Correa 5.5 (Akpa Akpro dall'11'st 6), Immobile 6, (Caicedo dal 41'st s.v.). All.Inzaghi: 7