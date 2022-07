Lazio, primo ko stagionale: il Genoa dilaga in Germania

Fonte: Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

Scarica, distratta e perforabile. La Lazio cade per la prima volta in stagione sotto i colpi del Genoa, fresco di retrocessione in Serie B. Nel primo test amichevole del ritiro in Germania, i biancocelesti ne prendono quattro da un Grifone sicuramente più pimpante e voglioso. Il primo tempo si mette subito in discesa per gli uomini di Blessin trascinati da un ispiratissimo Coda. L’ex bomber del Lecce prima la sblocca con un diagonale chirurgico, dopo una palla persa in uscita da Hysaj, e poi raddoppia con un tap-in facile facile. Nel mezzo la rete del solito Immobile che raccoglie un cioccolatino di Milinkovic e batte Semper in caduta.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa Sarri ne cambia nove su undici, ma la musica resta sempre la stessa. La Lazio concede troppo e, nei primi otto minuto, il Genoa aumenta il distacco. Coda concede il tris infilando Maximiano dal limite dell’area e Gudmundsson firma il poker su calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Kamenovic. I biancocelesti provano a reagire e a rendere meno pesante il passivo, ma faticano a rendersi pericolosi. Il trio Raul Moro-Cancellieri-Romero non riesce a mettere in difficoltà la retroguardia del Grifone che, invece, trova la prima vittoria del suo pre campionato. Passo falso per la Lazio che avrà l’occasione di rifarsi tra quattro giorni in Austria contro la nazionale del Qatar.

