Lazio - Sampdoria, l'accoppiata Massa-Abisso rievoca ricordi da brividi

Pubblicato il 5/05

E' trascorsa quasi una settimana dalla gara tra Spezia e Lazio, vinta allo scadere dalla squadra di Sarri grazie alla rete di Acerbi, ma l'eco delle polemiche è ancora ben presente. Per tutta la settimana non si è parlato d'altro che dell'errore compiuto da Pairetto e dal Var Nasca e adesso i tifosi biancocelesti temono che l'accaduto possa influenzare i direttori di gara delle prossime partite mentre la Lazio è in piena lotta per l'Europa.

Neanche a farlo apposta la designazione arbitrale in vista della gara contro la Sampdoria ha fatto salire un brivido a più di qualcuno: il fischietto dell'Olimpico sarà Massa della sezione di Imperia e già questo è un primo campanello di allarme, riprendendo anche vecchie polemiche come quella messa in piedi da Mourinho in occasione della gara contro l'Inter arbitrata da Sozza.

MASSA - Non solo, il direttore di gara Massa negli anni si è reso protagonista di situazioni più che spiacevoli ai danni dei biancocelesti: in un Napoli - Lazio di Coppa Italia, vinta dai partenopei, prima sventolò il cartellino rosso per Hysaj e poi nella ripresa fece lo stesso per Leiva inventandosi un fallo inesistente visto che il brasiliano aveva preso nettamente la palla.

Non solo, andando ancor più indietro nel tempo è sempre Massa nel 2017 ad assegnare alla Fiorentina un rigore più che dubbio dopo un contatto tra Caicedo e Pezzella. Proprio in questa occasione al triplice fischio il ds Tare scese in campo infuriato chiedendo spiegazioni all'arbitro che aveva concesso il penalty. E ancora: nel 2015 con la Lazio in piena corsa Champions e in un match decisivo contro l'Inter espulse Mauricio per fallo da ultimo uomo, non così netto; poi assegnò un calcio di rigore ai nerazzurri per un presunto fallo di Marchetti su Icardi causando l'espulsione del portiere con la Lazio che terminò la partita in nove uomini.

ABISSO - Neanche la scelta del Var fa stare più tranquilli i tifosi della Lazio. Davanti ai monitor ci sarà infatti Abisso e anche lui non rievoca certo ricordi piacevoli ai più. Nel 2019 il fischietto arbitrò la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Lazio e combinò più guai di Carlo in Francia. Durante il match, vinto dai biancocelesti ai rigori, espelle Inzaghi ma grazia in maniera incomprensibile Asamoah cambiando la sua decisione sull'espulsione e concedendogli il giallo per un fallo killer su Milinkovic. A completare l'opera un penalty concesso per un tocco leggerissimo proprio del serbo su D'Ambrosio. I biancocelesti passarono il turno ai rigori, che non si sarebbero nemmeno dovuti tirare.

Insomma l'accoppiata non sembra essere quella vincente, la Lazio però dovrà pensare solo a se stessa e a portare a casa tre punti fondamentali per l'Europa davanti a un Olimpico gremito.