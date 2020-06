Lazio, trovato l’accordo sul taglio degli stipendi: la soluzione

Accordo fatto, stretta di mano virtuale e ok definitivo. I giocatori della Lazio hanno trovato l’intesa con il presidente Claudio Lotito sul taglio degli stipendi. Il primo round, come riporta la rassegna di Radiosei, era andato in scena il 18 maggio. Distanza tra le parti, poi la soluzione: taglio di due mensilità, quelle di marzo e aprile. Il patron però, ha aumentato il premio Champions League (di cui non si conoscono le cifre) e ha promesso un bonus ricchissimo per lo scudetto. Si parla di circa 10 milioni di euro. L’intesa tra squadra e società verrà ratificata in settimana. Firme sugli accordi anche con capitan Senad Lulic, assente a Formello da febbraio perché in Svizzera dopo l’operazione alla caviglia. Rientrerà in Italia dopodomani.

Pubblicato il 2 giugno alle ore 08.06