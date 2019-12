MOVIOLA - Cagliari - Lazio - Due contatti dubbi nell'area rossoblu, Maresca indeciso

Cagliari - Lazio è una partita che rispetta le attese. Entrambe le squadre fanno della forza fisica e dell'agonismo (uniti alla qualità tecnica) i loro cavalli di battaglia, e quel che ne risulta è una sfida ad alte intensità che non sempre Maresca riesce a contenere. Il metro di giudizio all'inglese del fischietto napoletano calza a pennello al match, che però in più di un'occasione rischia di sfuggirgli dalle mani. Nei momenti clou Maresca appare indeciso e incoerente con sé stesso e, tentennando su due episodi (uno per tempo), alla fine fa uscire i biancocelesti dalla Sardegna Arena vincenti ma con qualche perplessità. Nella prima frazione lascia che sia l'assistente a giudicare un contatto dubbio tra Lykogiannis e Lazzari nell'area del Cagliari, mentre nella ripresa non interviene per sanzionare - sempre in area rossoblu - un'evidente spinta di Cacciatore su Milinkovic. In entrambi i casi il Var decide di non intervenire, ma i dubbi restano. Di seguito, ecco la descrizione più nel dettaglio dell'operato della sestina arbitrale.

PRIMO TEMPO

1' - Dopo 38 secondi Nainggolan rifila un pestone alla caviglia di Correa lanciato nella trequarti del Cagliari, ma Maresca lascia correre. Decisione dubbia.

17' - Il pubblico di casa si lamenta per un contatto tra Simeone e Lulic in area di rigore. Non c'è nulla, è l'argentino a colpire (involontariamente) con il viso la spalla di Lulic, Lo stesso ex Genoa non protesta e si rialza dando la mano al bosniaco.

20' - Ammonito Luis Alberto per proteste. Si assiste a un minuto di confusione nella zona tra rimessa laterale e bandierina del calcio d'angolo del Cagliari. Lo spagnolo chiede l'angolo mentre Maresca assegna rimessa laterale. Sugli sviluppi di quest'ultima altra deviazione dubbia sul lato del campo, con il fischietto di Napoli che premia i rossoblu (l'ultimo tocco sembrava di un giocatore del Cagliari, ndr) scatenando il disappunto di Luis Alberto. Cartellino un po' severo, dettato probabilmente dalla volontà da parte dell'arbitro di sedare gli animi e mantenere il polso della partita.

21' - Ammonito Nandez per un brutto fallo in ritardo su Milinkovic. Decisione corretta.

27' - Contatto molto dubbio nell'area di rigore del Cagliari tra Lazzari e Lykogiannis. Il terzino rossoblu viene saltato dall'ex Spal e, per recuperarlo, allunga la gamba destra in scivolata colpendo sia Lazzari che il pallone (il primo contatto avviene con il polpaccio dell'esterno biancoceleste). L'ex Spal si lamenta, ma Maresca non ha la visuale libera e lascia decidere all'assistente di linea, che non interviene. La scelta del Var di lasciar correre è dettata dal fatto che non si tratti effettivamente di un chiaro errore: il contatto c'è ma sta all'arbitro di campo giudicarlo. Questa decisione lascia adito a perplessità proprio in virtù del fatto che Maresca fosse coperto. Una on field review avrebbe chiarito meglio la situazione.

SECONDO TEMPO

46' - Ammonito Ionita per aver allontanato il pallone a gioco fermo.

50' - Contatto aereo a metà campo tra Luiz Felipe e Simeone, Maresca ammonisce solo verbalmente il brasiliano.

56' - Ammonito Pisacane per proteste. Il cagliaritano viene fermato dall'arbitro per un tocco con il braccio, ma non ci sta ed esagera.

69' - Ammonito Cataldi. Il 32, entrato al posto di Leiva, eccede nel pressing e travolge Nandez ai 25m.

72' - Spinta clamorosa di Cacciatore su Milinkovic nell'area cagliaritana. I replay forniti dalla regia della Lega non chiariscono se il serbo fosse in fuorigioco o meno, ma il terzino rossoblu sbilancia Sergej che non riesce ad arrivare sul pallone a pochi passi da Rafael. Il fallo sembra netto, ma Maresca lascia correre. Tanti, tanti dubbi anche in questa occasione.

90' - Da segnalare i 7 minuti di recupero concessi dall'arbitro. Decisione corretta viste le tante interruzioni tra falli, cambi e infortuni che hanno rallentato più volte il gioco nella ripresa.

94' - Esce Nainggolan, entra Deiola. Maresca allunga il recupero di 30''.

98' - Ammonito Caicedo per essersi tolto la maglia dopo il gol vittoria.