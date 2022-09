PAGELLE Cremonese - Lazio: il Sergente mette tutti in riga! Ciro scatenato, riecco Pedro

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6,5: Perfetto coi piedi, gestisce con disinvoltura ogni appoggio all’indietro. Non è chiamato a parate complicate, Patric si oppone col corpo a Sernicola e gli dà una mano. Reattivo sulla rovesciata di Valeri, sicuro sui cross dal fondo.

HYSAJ 6,5: Come al solito, nonostante l’assenza di Lazzari di cui prende il posto, la Lazio pende più a destra che a sinistra. Gestisce parecchie uscite dal basso, tutto sommato se la cava. Si fa sorprendere solo una volta a inizio partita con Dessers che per fortuna incrocia stretto col mancino.

CASALE 6: Costretto alle cattive una volta, stende Okereke da dietro e si becca al giallo. Comunque non soffre, anzi, tiene a bada chi prova a gravitare dalle sue parti. Esce per un problema muscolare.

Dal 57’ ROMAGNOLI 6: Una mezz’ora abbondante senza preavviso, chiamato in causa per il compagno scelto al suo posto a Cremona. Il palo gli nega la prima gioia laziale.

PATRIC 7: Bada al solido, anche cattivo quando serve. Mura il tiro di Sernicola da pochi passi, quasi una parata coi piedi che non consente alla Cremonese di riaccendere le speranze.

Dal 78’ GILA sv

MARUSIC 6,5: Attentissimo, la Cremonese sulla destra non combina nulla e non riesce nemmeno a chiudere le azioni che si sviluppano sulla fascia opposta.

MILINKOVIC 8: Alza la testa, può sparare una cannonata di destro, invece vede con la coda dell’occhio l’inserimento di Immobile. Assist geniale, sfruttato come meglio non si può dal compagno. Sigla la terza rete a fine primo tempo, è il gesto più semplice di una super prestazione.

Dal 77’ BASIC sv

CATALDI 7: Corre tantissimo, lavoro preziosissimo in entrambe le fasi. Intercetta il pallone sul rinvio di Radu e lo rispedisce in un amen nell’area della Cremonese creando i presupposti per il terzo gol. Gioca a tutto campo.

VECINO 6,5: Una partita di sostanza, senza nulla di evidente, ma con tante piccole cose preziose. Regala equilibrio e inserimenti, che oggi però non vanno troppo a buon fine. Nella ripresa rischia il pasticcio al limite dell’area,è l’unica leggerezza.

Dal 66’ LUIS ALBERTO 6,5: Entra a giochi già fatti, splendido il suggerimento di malleolo per Immobile che diventa il poker biancoceleste.

FELIPE ANDERSON 7: Buona risposta dopo le dormite danesi in Europa League. Sgomma e duetta bene con Milinkovic, la pecca è la mancata cattiveria a pochi metri da Radu. Prima prova il piattone (ribattuto), poi premia Immobile quando avrebbe potuto calciare tranquillamente. Comunque un trenino continuo per l’intera gara.

IMMOBILE 8: Chi, se non lui, poteva dare la carica dopo la serataccia europea? Si carica subito la squadra sulle spalle, sinistro sotto la traversa, poi il rigore del 2-0, guadagnato e trasformato. Dopo l’intervallo non trova la tripletta per un’imprecisione insolita. Aggiunge però il passaggio per il timbro di Pedro.

ZACCAGNI 6,5: Attivo sul fronte sinistro, si accentra e guadagna falli su falli. Uno, non fischiato per la regola del vantaggio, porta Milinkovic a servire Immobile nell’occasione che sblocca il risultato. Suo il tiro lasciato lì da Radu per il tap-in del Sergente. Sembrava scontato il tuo

Dal 57’ PEDRO 7: Stop col sinistro, tiro all’angolino col destro. Facile facile per uno come lui. Averlo in forma dopo la sosta sarebbe una manna.

ALL. SARRI 7: La reazione, caratteriale e calcistica, arriva eccome. Ci voleva un risultato e una prestazione così per arrivare alla sosta con un umore decisamente diverso rispetto a quello di giovedì sera. La Cremonese non sarà una super squadra, ma finora aveva messo in difficoltà le avversarie affrontate.

Pubblicato il 18/09 alle ore 16:57