RIVI DIRETTA - Lazio - Spezia 4-0: i biancocelesti dilagano, di Milinkovic il gol del poker!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 8ª giornata

Domenica 2 ottobre 2022, ore 12:30

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-SPEZIA 4-0 (12' Zaccagni, 25' Romagnoli, 62' e 90'+1' Milinkovic)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (64' Hysaj), Patric (45' Gila), Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi (77' Marcos Antonio), Luis Alberto (73' Vecino); Felipe Anderson, Immobile (64' Pedro), Zaccagni.

A disp.: Luis Maximiano, Adamonis; Radu, Kamenovic, Basic, Bertini, Cancellieri, Romero.

All.: Giovanni Martusciello

SPEZIA (5-3-2): Dragowski; Holm, Ampadu (65' Amian), Caldara, Nikolaou, Kiwior (80' Beck); Ellertsson (65' Agudelo), Bourabia (65' Ekdal), Bastoni; Gyasi (76' Baldé Sanca), Nzola.

A disp.: Zoet, Zovko, Verde, Beck, Ferrer, Maldini, Sher, Nguiamba, Strelec.

All.: Luca Gotti

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sez. Macerata); Assistenti: Lo Cicero - Affatato; IV ufficiale: Perenzoni; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Abbattista

Ammoniti: 2' Ampadu, 45'+1' Gyasi

SECONDO TEMPO

90'+3' L'arbitro dice che può bastare, arriva il triplice fischio. Finisce Lazio-Spezia.

90'+3' Confermato il gol di Milinkovic!

90'+2' È in corso un check del Var in merito alla possibile posizione di fuori gioco del Sergente.

90'+1' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Ed è poker! Milinkovic sigla il quarto gol dei biancocelesti!

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 93'.

90' La partita scivola, senza troppe emozioni, alla sua conclusione.

86' Corner per la Lazio direttamente in porta: Dragowski allontana. Nel corso della stessa azione, finisce a terra Nikolaou: l'arbitro dà il calcio di punizione allo Spezia.

83' Prolungata fase di possesso palla della Lazio, che gestisce la palla. Lo Spezia rincorre senza però riuscire a beffare gli avversari.

80' Altra sostituzione anche per lo Spezia: esce Kiwior, entra Beck.

77' Ultimo cambio per la Lazio: esce Cataldi, entra Marcos Antonio.

74' Cambio anche per lo Spezia: esce Gyasi, entra Bandé Sanca.

73' Cambio per la Lazio: esce Luis Alberto, entra Vecino.

73' Grande azione della Lazio con Hysaj che vince un rimpallo, s'accentra e serve Pedro. Lo spagnolo prova la conclusione, ma la palla va all'esterno della rete.

71' Ottimo intervento di Provedel su Nzola!

70' Bella azione della Lazio: Luis Alberto in profondità, ma la palla è troppo sul portiere. Vicino c'era anche Zaccagni, forse in una posizione migliore.

65' Doppio cambio anche per lo Spezia: escono Ellertsson e Bourabia, entrano Agudelo ed Ekdal. E poi Amian al posto di Ampadu.

64' Doppio cambio Lazio: escono Lazzari e Immobile, entrano Hysaj e Pedro.

62' GOOOOOOOOOOOOOOL! E la Lazio rifila il tris, Milinkovic mette la propria sul tabellino al termine di un'azione in cui Immobile aveva superato il portiere e chiamato in causa Zaccagni. Alla fine la palla arriva al Sergente che non sbaglia!

59' Batte Luis Alberto, la palla viene messa in out dalla difesa avversaria. Riparte la Lazio ha rimessa laterale.

58' La Lazio porta palla con Felipe Anderson, Luis Alberto e Immobile. Alla fine quest'ultimo subisce fallo, sarà calcio di punizione in favore della Lazio.

56' L'arbitro interrompe il gioco dopo l'intervento di Milinkovic ai danni di Bastoni. Ora si riprende, nessun problema per il calciatore dello Spezia.

55' Ellertsson conclude da fuori area: Romagnoli s'immola, intervenendo da terra.

53' Fase di possesso palla da parte della Lazio: Pedro e Hysaj, intanto, sono stati mandati a riscaldarsi.

49' È in corso un check del Var per un potenziale calcio di rigore in favore dello Spezia. L'arbitro fischia e fa riprendere il gioco.

48' Conclusione di Bastoni dalla distanza: la palla si perde al lato della porta difesa da Provedel.

45' Sostituzione per la Lazio: fuori Patric, dentro Mario Gila.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio - Spezia.

PRIMO TEMPO

45' +1' Duplice fischio: finisce il primo tempo di Lazio - Spezia.

45'+1' Gyasi interrompe la corsa di Lazzari a campo aperto, l'arbitro estrae l'ammonizione ai suoi danni.

45' Comunicato l'extra-time, si giocherà fino al 46'.

45' Calcio d'angolo per lo Spezia: la difesa della Lazio è brava ad allontanare il pericolo, evitando la conclusione avversaria.

42' Cross di Lazzari all'indirizzo di Zaccagni. Chiude Ampadu e sembra che sia calcio d'angolo per la Lazio, al contrario per l'arbitro è rimessa del portiere.

39' Dagli sviluppi del calcio d'angolo, svetta Caldara. La palla si perde di pochissimo sopra la traversa.

39' Milinkovic s'immola sulla conclusione di Bourabia: palla in angolo, sarà corner per lo Spezia.

38' Conclusione di Bastoni direttamente in porta, la palla esce di pochissimo. Brivido per la Lazio.

37' Anderson chiama ancora in causa Immobile al limite dell'area, ma l'attaccante viene anticipato. Non era semplice arrivare alla conclusione.

35' Grande azione personale da parte di Anderson, ma poi arriva la deviazione in angolo da parte di un avversario. Luis Alberto batte, Dragowski esce bene e allontana la palla.

34' Gyasi tenta la conclusione, bravo Patric ad intervenire e a fermare sul nascere un'azione potenzialmente pericolosa per la Lazio.

32' Quando manca meno di un quarto d'ora al duplice fischio, la Lazio continua ad avere il pallino del gioco senza rendersi pericolosa dalle parti di Dragowski.

26' Ancora Lazio pericolosa con Immobile, servito in profondità da Felipe Anderson. Il bomber non ci arriva, viene anticipato dal portiere.

25' GOOOOOOOOOOOOL! La Lazio raddoppia con Romagnoli, che mette a segno il suo primo gol con la maglia della Lazio! La girata del numero 13 al limite dell'area beffa Dragowski.

24' Luis Alberto all'indirizzo di Immobile, che tenta la conclusione di testa. Arriva l'intervento di Ellertsson.

23' Botta di Kiwior all'indirizzo Lazzari , che finisce a terra. Sarà calcio di punizione per la Lazio.

22' Felipe Anderson è in formissima! Il brasiliano chiama in causa Lazzari, e poi Zaccagni. Bastoni chiude in fallo laterale.

20' Immobile per Felipe Anderson, che chiama in causa Milinkovic. Il Sergente prova la conclusione potente da posizione defilata: la palla si perde fuori.

19' Patric chiude lo specchio a Nzola, che si era avvicinato alla porta difesa da Provedel. Nel corso della stessa azione, lo spagnolo mura il tiro dello Spezia. Ma c'è era anche fuorigioco, quindi sarà punizione per la Lazio.

18' Fase di possesso palla della Lazio, che scambia all'altezza del cerchio di centrocampo.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio! Cross al bacio di Felipe Anderson per Zaccagni, a cui basta mettere la palla alle spalle di Dragowski. Azione bellissima quella orchestrata dalla Lazio, con lo stesso Zaccagni che aveva iniziato "sfuggendo" alla marcatura di Ampadu.

11' Milinkovic libera Lazzari con una finta, il terzino s'invola verso la porta avversaria. Ma lo Spezia recupera.

10' Gioco fermo dopo il colpo ricevuto da Romagnoli da parte di Nzola. Medici in campo per soccorrere il difensore, che ora si rialza.

8' Nella stessa azione arriva una gomitata ai danni di Lazzari da parte di Nikolaou. Tuttavia, il numero 29 della Lazio può proseguire la partita senza alcun problema.

7' Buona occasione per lo Spezia: dal limite dell'area arriva la conclusione di Kiwior, provvidenziale Provedel.

6' Felipe Anderson per la conclusione di Milinkovic sul primo palo, il Sergente non ci arriva e la palla giunge direttamente a Dragowski.

4' Nuova azione interessante da parte della Lazio: Immobile mette una buona palla in mezzo all'area, Ampadu allontana.

3' Immediata la risposta della Curva Nord, che dedica dei rigori proprio al bomber biancoceleste.

2' Ciro Immobile fallisce l'occasione dagli undici metri: la palla si perde alta sopra la traversa!

2' Ampadu rimedia anche il cartellino giallo. Immobile è pronto a battere.

1' Immobile atterrato in area di rigore da Ampadu: l'arbitro indica immediatamente il dischetto del rigore.

1' Fischia l'arbitro: inizia Lazio - Spezia.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Spezia. Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, i biancocelesti di Sarri affrontano la compagine ligure guidata da Luca Gotti. Nell'ultimo turno della Serie A, Immobile e compagni erano usciti vittoriosi dalla gara esterna contro la Cremonese. Dall'altra parte, gli avversari sono reduci dal successo contro la Sampdoria.

TORNA ALLA HOMEPAGE