RIVIVI DIRETTA - Lazio - Milan 4-0: poker all'Olimpico e rossoneri KO!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 19ª giornata

Martedì 24 gennaio, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - MILAN 2-0 (4' Milinkovic, 38' Zaccagni, 67' Luis Alberto rig.)

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic (83' Basic), Cataldi (87' Marcos Antonio), Luis Alberto; Pedro (77' Luka Romero), Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Fares, Lazzari, Patric, Radu, Basic, Bertini, Vecino, Cancellieri. All.: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori (23' Kjaer), Dest; Bennacer, Tonali; Messias (58' Saelemaekers), Diaz (58' De Ketelaere), Leao (79' Rebic); Giroud (58' Origi). A disp.: Vasquez, Mirante, Kjaer, Thiaw, Gabbia, Bozzolan, Adli, Pobega, Krunic, Vranckx. All.: S. Pioli.

Arbitro: Di Bello; Assistenti: Tolfo-Galetto; IV Ufficiale: Abisso; VAR: Aureliano; AVAR: Paganessi.

Ammoniti: 26' Bennacer (M), 33' Milinkovic (L), 54' Kjaer (M)

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio, Lazio - Milan finisce 4-0.

90'+2' Calabria finisce a terra dopo un duro confronto con Basic: medici in campo e giocatore dolorante a terra.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 93'.

90' Calcio di punizione in favore del Milan dopo il fallo di Marcos Antonio su Origi: batte Rebic, ma la palla va dritta tra le mani di Provedel.

87' Altro cambio per la Lazio: esce Cataldi, entra Marcos Antonio.

84' Basic si conquista un buonissimo calcio di punizione dopo esser stato atterrato da Saelemaekers. Luis Alberto calcia direttamente in porta: la palla è alta sopra la traversa.

83' Esce anche Milinkovic, entra Toma Basic.

79' Sostituzione anche per il Milan: esce Leao, entra Rebic.

77' Primi cambi per la Lazio: esce Pedro, entra Luka Romero. Esce anche Marusic, al suo posto Lazzari.

75' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Poker biancoceleste, Felipe Anderson sigla il quarto gol! L'azione è da manuale: Zaccagni scarica su Luis Alberto, che poi trova in area di rigore il brasiliano, a cui non resta da fare nient'altro che gonfiare la rete!

72' Felipe Anderson recupera una palla fondamentale al centro del centrompo: non serve Pedro, perde la palla.

70' Punizione di Tonali, colpo di testa di Kalulu: ma la palla è altissima sopra la traversa.

67' GOOOOOOOOOOOOL! Luis Alberto non sbaglia, ecco il gol del tris biancoceleste!

65' Felipe Anderson per Pedro, che viene atterrato in area di rigore da Kalulu. L'arbitro ci pensa un secondo, poi concede il calcio di rigore.

62' Hysaj interviene bene su una palla indirizzata a Leao!

60' Leao prova ad imbeccare Origi, la palla viene deviata in angolo. Bennacer pronto a battere dalla bandierina del corner.

59' Felipe Anderson sbaglia a tu per tu con Tatarusanu. Il portiere para, Zaccagni recupera ma non riesce ad impensierire gli avversari.

58' Triplo cambio per Pioli: esce Messias, entra Saelemaekers, Origi per Giroud, De Ketelaere per Brahim Diaz.

57' Brava la copertuna della Lazio, prima su Leao, poi su Giroud.

55' Calabria in ritardo su Zaccagni, e calcio di punizione in favore della Lazio.

54' Felipe Anderson a terra, Luis Alberto s'invola verso la porta, praticamente a tu per tu contro Tatarusanu. Di Bello interviene fermando l'azione e ammonendo Kjaer, ma sono veementi le polemiche dei biancocelesti.

53' Perfetto il recupero di Marusic su Dest che si era diretto pericolosamente verso la porta difesa da Provedel. Il recupero era stato di Felipe Anderson.

50' La Lazio recupera immediatamente la palla con Pedro, che porta via la palla. Ci prova ancora il Milan, ma i biancocelesti recuperano: la squadra di Pioli rimane comunque in possesso palla.

49' Bennacer conclude direttamente in porta, la palla viene deviata in angolo. Sarà corner per il Milan.

48' Cataldi falloso su Tonali, l'arbitro opta per il calcio di punizione in favore del Milan.

45' Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo di Lazio - Milan.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio dell'arbitro: finisce la prima frazione di gioco.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

45' Clamorosa occasione per la Lazio. Luis Alberto per Zaccagni, ma il tiro viene deviato da Tatarusanu.

45' Sugli sviluppi della stessa azione, Milinkovic subisce fallo che però non c'è per l'arbitro. Di Bello fa proseguire, ma i biancocelesti non si fermano.

44' La Lazio spinge ancora con Milinkovic: la sua conclusione viene deviata in angolo. Corner per i biancocelesti, di cui s'occuperà Luis Alberto.

43' Luis Alberto viene chiamato in causa sulla corsa in profondità, arriva prima Dest.

38' GOOOOOOOOOOOOOOL! La Lazio raddoppia con Zaccagni! Pedro per Marusic che va in sovrapposizione, il montenegrino calcia in porta ma trova il palo. Sulla ribattuta c'è la rete dell'arciere!

36' Occasionissima Lazio! Pedro penetra in area di rigore, per poi chiamare in causa Felipe Anderson. Il brasiliano viene anticipato, il Milan torna in possesso palla.

35' Ancora Lazio pericolosa, ancora con Zaccagni. Il numero 20 biancoceleste mette una buona palla in area, allontanata dalla retroguardia rossonera.

33' Cartellino giallo per Milinkovic, "colpevole" del fallo su Leao.

30' Milinkovic crossa all'indirizzo di Zaccagni, che tenta l'eurogol. La palla viene deviata in angolo, Luis Alberto pronto alla battuta.

26' Bennacer interviene fallosamente su Zaccagni. Poi butta via la palla, rimediando il cartellino giallo. Ammonizione pesante poiché, diffidato, salterà il prossimo turno.

25' Zaccagni viene servito ma non riesce a mantenere la palla in campo. Calabria si occuperà di rimetterla in gioco.

23' Si concretizza il cambio: fuori Tomori, dentro Kjaer.

22' Tomori a terra, medici a terra per accertarsi sulle condizioni del numero 23 del Milan. Kjaer pronto a sostituirlo.

21' Pedro per Felipe Anderson, che vince il duello con l'avversario e tenta di servire un compagno in profondità. Ma non c'è nessuno, la palla arriva tra le braccia di Tatarusanu.

19' Marusic interviene bene su Leao, concedendo tuttavia il calcio d'angolo agli avversari. Sugli sviluppi della stessa azione, arriva la conclusione dalla distanza di Tonali, c'è Provedel.

17' Ancora Zaccagni crossa all'indirizzo di Felipe Anderson, che però non riesce a intercettare la palla: recupera il Milan.

16' Leao conclude direttamente in porta, ma colpisce un suo compagno. L'assistente alza la bandierina, è in posizione di off-side.

15' Marusic imbecca Felipe Anderson, Kalulu interviene e anticipa il brasiliano, facendo ripartire il Milan.

12' Calcio di punizione in favore della Lazio dopo l'intervento irregolare di Brahim Diaz su Zaccagni.

11' Dest per Leao, che mette un insidiosissimo cross in area: bravo Romagnoli ad allontanare il pericolo.

9' Felipe Anderson viene trattenuto ma l'arbitro non ferma il gioco. Sulla stessa azione, Dest finisce a terra dopo l'intervento di Milinkovic, e si guadagna il calcio di punizione.

7' Ci prova il Milan con Messias, ma la sua conclusione viene deviata in out. Corner per i rossoneri, batte Tonali: la palla va direttamente tra i guantoni di Provedel.

4' GOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Milinkovic! Ottimo cross di Zaccagni, la palla passa davanti a Felipe Anderson e Luis Alberto, poi arriva al Sergente che insacca in rete!

2' Luis Alberto chiama in causa Pedro, che poi prova a chiudere la triangolazione. Intervengono i giocatori del Milan, che anticipano, recuperano e ripartono.

1' Fischio d'inizio: comincia Lazio - Milan.

AGGIORNAMENTO ORE 20.25 - Nell'immediato pre-gara di Lazio-Milan, è intervenuto Manuel Lazzari (QUI le dichiarazioni complete).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Milan. La squadra di Sarri, reduce dalla vittoria contro il Sassuolo e da quella di Coppa Italia contro il Bologna, è chiamata a un esame di maturità contro i campioni d'Italia in carica. La formazione di Pioli è uscita sconfitta dalla finale di Supercoppa contro i rivali cittadini dell'Inter e viene da un periodo particolarmente delicato. Fischio d'inizio alle 20.45 per l'inizio del match con cui si chiuderà la 19esima giornata di campionato.

TORNA ALLA HOMEPAGE