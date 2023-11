RIVIVI DIRETTA - Lazio - Roma 0-0: il derby della Capitale si conclude a reti bianche

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 12ª giornata

Domenica 12 novembre 2023, ore 18.00

Stadio Olimpico di Roma

LAZIO - ROMA 0-0

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic (81' Hysaj); Guendouzi, Cataldi (63' Vecino (75' Rovella)), Luis Alberto; Felipe Anderson (81' Kamada), Immobile, Pedro (63' Isaksen). A disp:Sepe, Mandas, Pellegrini, Casale, Gila, Basic, Castellanos, Fernandes All.: Sarri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp (85' Celik), Cristante, Paredes, Bove (82' Sanches), Spinazzola; Dybala (82' Azmoun), Lukaku. A disp: Boer, Svilar, Kristensen, Pellegrini, Aouar, Zalewski, Pagano, Belotti, El Shaaraway. All.: Mourinho.

Ammoniti: 18' Mancini (R), 31' N'Dicka (R), 33' Sarri (L), 38' Lukaku (R), 38' Immobile (L), 74' Patric (L)

SECONDO TEMPO

90'+3' Fischia l'arbitro: finisce a reti bianche Lazio - Roma.

90'+2' Isaksen per Immobile che va alla conclusione, ma si perde di parecchio al lato della porta. Scintille in campo con tra lo stesso bomber della Lazio e Paredes, l'arbitro Massa riporta la pace.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri tre minuti.

89' Guendouzi duella con N'Dicka e si guadagna un buon calcio d'angolo. Rovella pronto a battere, il francese alza la palla a campanile ma viene fischiato un fallo in favore della Roma.

85' Sostituzione Roma: esce Karsdorp, entra Celik.

82' Primi cambi per Mourinho: fuori Bove e dentro Sanches, fuori Dybala e dentro Azmoun.

81' Esce Marusic, entra Hysaj. E poi fuori Anderson, dentro Kamada.

79' Prolungata azione della Lazio che si conclude col passaggio d'esterno di Marusic al centro dell'area, ma Isaksen è troppo lontano.

76' Errore di Rui Patricio e calcio d'angolo in favore della Lazio. Luis Alberto dalla bandierina, la palla arriva direttamente tra i guantoni del portiere.

75' Problemi fisici per Vecino: Sarri obbligato a un nuovo cambio, ecco Rovella.

74' Ammonito Patric per una lunghissima trattenuta ai danni di Lukaku.

73' Luis Alberto, Isaksen e alla fine arriva la conclusione di Vecino dalla distanza: la palla arriva senza troppi problemi a Rui Patricio.

71' Provvidenziale l'intervento di Lazzari su Bove, che mette la palla in angolo!

70' Chiude benissimo Patric su Spinazzola, mettendo la palla in fallo laterale. Poi qualche crampo per il numero 4 della Lazio, che rimane a terra salvo rialzarsi dopo una manciata di secondi.

69' Felipe Anderson finisce a terra, ma l'arbitro non interrompe l'azione. Alla fine, invece, interviene sul fallo di Immobile su Mancini.

67' Cartellino giallo anche per Luis Alberto, autore del fallo che ha interrotto la ripartenza di Dybala.

65' Marusic e Cristante finiscono a terra. Nessun problema per entrambi, ma alla fine è la Roma a rimettere in gioco la palla.

63' Pronto un doppio cambio per la Lazio: fuori Cataldi e dentro Vecino, fuori Pedro e dentro Isaksen.

58' Si muove bene Immobile verso la porta di Rui Patricio: spallata di Mancini ma per l'arbitro è tutto regolare.

57' Momento di difficoltà della Lazio che si chiude con l'intervento a terra di Provedel e la ripartenza della Lazio.

53' Finalmente può ripartire la Lazio dopo il fallo di Lukaku su Cataldi: possesso palla biancoceleste con Felipe Anderson che per un momento rischia di perdere una palla velenosissima.

51' Marusic su Llorente e punizione in favore della Roma: allontana Immobile ma i giallorossi rimangono in possesso palla.

50' Felipe Anderson perde una brutta palla concedendo la ripartenza a Spinazzola: l'azione prosegue, Immobile finisce a terra ma alla fine l'arbitro fischia fallo in favore dei giallorossi.

48' Spinazzola crossa al centro dell'area di rigore per il colpo di testa di Dybala: palla alta sopra la traversa.

46' La sassata di Guendouzi viene murata dalla difesa della Roma, che ora è in possesso palla.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio - Roma.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: finisce il primo tempo di Lazio - Roma.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time del primo tempo: si giocherà per altri 60'.

44' Guendouzi scambia dietro con Luis Alberto che va al tiro da posizione invidiabile: la palla si perde alta sopra la traversa.

42' Bello scambio in velocità tra Anderson e Lazzari, dopo l'intervento di Spinazzola il numero 29 prova ad arrivare comunque sulla palla ma alla fine finisce in out. Rui Patricio la rimetterà in gioco.

40' Immobile contro tutti: Ciro mette la palla al centro guadagnandosi un calcio d'angolo dopo la deviazione di N'Dicka, completamente inutile perché non c'erano biancocelesti in area.

38' L'atmosfera si scalda! Immobile su Mancini e poi Pedro tira in porta, si accende una mini-rissa che coinvolge lo stesso spagnolo e Paredes. Alla fine arriva l'ammonizione per Ciro.

38' Massa sventola un altro cartellino giallo: questa volta all'indirizzo di Lukaku, autore del fallo su Guendouzi.

33' Romagnoli irruento su Dybala che rimane a terra dolorante. Scintille "a distanza" tra Sarri e un membro dello staff tecnico della Roma, ammonito l'allenatore della Lazio.

31' Un altro ammonito in casa Roma: è N'Dicka, che si rende "colpevole" del fallo su Anderson.

29' Luis Alberto dalla bandierina, allontana Lukaku di testa. La Lazio, però, rimane in possesso palla.

28' Luis Alberto per Romagnoli che di testa mette in porta: provvidenziale Rui Patricio. Sulla ribattuta, un calciatore della Roma devia la palla in angolo. Sarà corner per i biancocelesti.

27' Atterrato Immobile da Paredes: calcio di punizione in favore della Lazio ma nessuna sanzione per l'argentino.

25' Lazio vicinissima al gol del vantaggio! La palla di Luis Alberto si ferma sulla traversa!

23' Palla lunghissima per Pedro in verticale: lo spagnolo non c'arriva, riparte Rui Patricio.

21' Bella palla di Marusic per Pedro, ma è complicato arpionarla. La Lazio rimane in possesso palla, questa volta viene coinvolto Immobile, poi arriva il cross di Lazzari ma la Roma anticipa e riparte.

19' Luis Alberto pronto a incaricarsi del calcio di punizione: va lo spagnolo ma la palla arriva agevolmente tra i guantoni di Rui Patricio.

18' Il primo cartellino giallo viene sventolato davanti al viso di Mancini, autore di un fallo su Immobile.

17' La Lazio prova a ripartire: Anderson di prima intenzione per Guendouzi, ma arriva l'anticipo di un giocatore giallorosso.

15' Riparte la Lazio dopo il fallo di Cristante ai danni di Pedro! La palla finisce in out, a Spinazzola il compito di rimetterla in gioco.

14' Roma ancora vicina al gol del vantaggio, sempre con Karsdorp ma il tiro si perde all'esterno della rete.

13' Karsdorp mette la palla in rete, ma si alza subito la bandierina del guardalinee e il gol non viene convalidato.

11' Karsdorp spara altissimo: la palla si perde ben oltre l'altezza della traversa!

10' Luis Alberto si avvicina all'area di rigore, poi serve Pedro che viene atterrato. Tutti chiedono il penalty in favore della Lazio, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per concederlo. Si va avanti.

9' Brutto intervento di Lukaku ai danni di Marusic. L'attaccante della Roma chiede immediatamente scusa e viene "graziato" dall'arbitro.

7' Prolungata fase di possesso palla della Roma dopo le prime due occasioni della partita.

5' Occasione anche per la Lazio che parte da Dybala, murato dalla difesa biancoceleste. Poi Mancini e alla fine la palla arriva a Lukaku che, di testa, supera Patric concludendo poco più in alto della traversa.

2' Guendouzi cerca Immobile che poi, "chiuso" da Mancini e Llorente finisce a terra: per l'arbitro non c'è fallo, fa proseguire l'azione. Luis Alberto vorrebbe subito il calcio di rigore.

1' Fischio dell'arbitro: inizia Lazio - Roma!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Roma. Finalmente il derby della Capitale: l'Olimpico stra-pieno è pronto a fare da cornice a una delle partite più sentite dell'intera stagione. Appuntamento col fischio d'inizio alle ore 18.00.

