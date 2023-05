RIVIVI DIRETTA - Milan - Lazio 2-0: Bennacer e Theo, i biancocelesti subiscono il KO

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 34ª giornata

Sabato 6 maggio, ore 15:00

Stadio Meazza, Milano

MILAN - LAZIO 2-0 (18' Bennacer, 30' Theo Hernandez)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (45' Kalulu), Kjær (45' Thiaw), Tomori, Hernández (80' Ballo-Touré); Tonali, Krunić; Messias, Bennacer, Leão (11' Saelemaekers); Giroud (69' Rebic). A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Florenzi, Gabbia, Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Vranckx; De Ketelaere, Origi. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusić (56' Lazzari), Casale, Romagnoli, Hysaj (68' Pellegrini); Milinković-Savić (68' Basic), Marcos Antônio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (81' Cancellieri), Zaccagni (56' Pedro). A disp.: Adamonis, Maximiano; Fares, Gila, Patric, Radu, Bertini, Romero. All.: Sarri.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Assistenti: MELI – ALASSIO

IV Ufficiale: ORSATO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MANGANIELLO

Ammoniti: 20' Romagnoli (L), 25' Marusic (L), 42' Calabria (M), 61' Casale (L), 88' Pellegrini (L)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio di Rapuano: finisce la partita.

90'+5' Basic si divora il gol: chiusura di Tomori e calcio d'angolo in favore della Lazio.

90' Luis Alberto dalla bandierina, Romagnoli ci arriva ma la sfiora solamente.

90' Comunicato in questo momento il recupero: si giocherà per altri cinque minuti.

90' Luis Alberto direttamente in porta, c'è una deviazione. Sarà corner per la Lazio.

89' Giallo anche per Thiaw, irregolare su Basic.

88' Ammonito anche Luca Pellegrini.

87' La prima occasione della Lazio arriva a tre minuti dal 90'. Pellegrini non serve Cancellieri, a tu per tu con Maignan, ma va direttamente in porta, colpendo l'esterno della rete.

83' Romagnoli serve in profondità, Saelemaekers capisce tutto, recupera e fa ripartire i suoi. Sugli sviluppi della stessa azione, Rebic mette la palla in rete ma non viene convalidato per off-side.

81' Ultimo cambio per la Lazio: Immobile fuori, Cancellieri dentro.

80' Dentro Ballo-Touré, fuori Theo Hernandez.

78' Calcio d'angolo per il Milan: Bennacer batte, Casale a uscire.

76' Fallo di Pellegrini su Messias, e Marco Bertini pronto ad entrare al posto di Marcos Antonio. Poi il brasiliano blocca il cambio.

72' Problemi per Marcos Antonio, il Milan mette la palla in out. Gioco fermo in questo momento.

70 Messias per Bennacer sul palo lungo, la palla scivola in out senza che l'algerino possa intervenire.

69' Cambio anche per il Milan: esce Giroud, entra Rebic.

68' Esce Milinkovic, dentro Basci. Esce Hysaj, entra Pellegrini.

65' Rientra Casale. Tonali e Bennacer sulla bandierina, il colpo di testa di Thiaw si perde di pochissimo al lato della traversa.

64' Inguardabile Milinkovic, arriva sulla palla e la mette ancora in out dopo un passaggio totalmente impreciso.

61' Scivolata di Casale in ritardo che stende Theo Hernandez, il difensore rimedia il cartellino giallo. Perde sangue dal volto l'ex Verona che, sulla caduta, è stato colpito con il piede dal francese.

60' Dolorante Lazzari, chiede scusa Theo Hernandez, poi anche Saelemaekers. Ma l'esterno può proseguire il match, rientra in campo.

58' Colpo duro che riceve Lazzari da Saelemaekers. Quest'ultimo, sulla caduta del numero 29, sembra schiacciargli il braccio, c'è bisogno dell'intervento in campo dello staff medico.

56' Doppio cambio Lazio: fuori Zaccagni e Marusic, dentro Pedro e Lazzari.

54' Cross di Tonali per Giroud al centro dell'area: Romagnoli mette in corner. Calcio d'angolo dunque in favore del Milan di cui s'occupa Bennacer. Fuori per Kalulu, che crossa: Marusic in anticipo, sarà nuovamente corner per i rossoneri.

52' Intervento di Tomori su Marcos Antonio, che blocca l'azione della Lazio. Calcio di punizione in favore dei biancocelesti.

50' Milinkovic quasi fastidioso. In quest'occasione sbaglia completamente il passaggio e la palla si perde in out. Theo Hernandez per la rimessa Milan.

48' Fallo di Kalulu su Zaccagni, e calcio di punizione in favore della Lazio con Casale che fa partire l'azione.

47' Conclusione dal limite dell'area di Bennacer, ma la palla non gira abbastanza e si perde larga al lato del palo di Provedel.

46' Messias ci riprova, crossa in area ma trova l'intervento di Romagnoli ad allontanare il pericolo.

45' Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo di Milan - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 16.00 - Doppio cambio per il Milan: escono Kjaer e Calabria, entrano Thiaw e Kalulu.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio dell'arbitro, finisce in questo momento il primo tempo di Milan - Lazio.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 47'.

45' Destro a giro di Saelemaekers, Casale ci mette la testa e devia in angolo.

42' Primo ammonito in casa Milan. Sanzionato l'intervento di Calabria su Zaccagni.

42' Bennacer crossa al centro per Giroud, la palla è lunga e arriva direttamente tra i guantoni di Provedel.

39' La Lazio sfonda con Hysaj che poi serve Immobile al centro dell'area, Ciro prova addirittura il colpo di testa che però si perde largo.

38' Theo Hernandez sposta di peso Felipe Anderson, l'arbitro opta per il calcio di punizione senza ammonirlo.

36' Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Marcos Antonio crossa morbido in area, Krunic interviene e allontana il pericolo.

36' Crossa tagliato di Felipe Anderson all'indirizzo di Immobile, Tomori devia in angolo.

35' Luis Alberto dalla bandierina, Maignan allontana con una mano sola. La Lazio rimane comunque in possesso palla, ma si allontana dall'area.

35' Immobile si gira e va alla conclusione, che però viene deviata. Sarà corner per la Lazio.

34' Ancora Milan pericoloso con Messias, ci arriva Hysaj che poi subisce fallo. Riparte la Lazio.

31' Immobile si avvicina all'area, poi interviene Kjaer che gli toglie la palla senza troppi problemi, recupera e fa ripartire il Milan.

30' Il Milan raddoppia con Theo Hernandez, servito da Maignan. Poi supera Milinkovic, che non c'arriva e non spende neanche l'ammonizione per fermarlo. Dalla distanza arriva la conclusione del francese, su cui Provedel non può nulla.

29' Hysaj per il movimento di Zaccagni, che mette al centro una palla su cui però non arriva alcun compagno.

26' Felipe Anderson ruba una buonissima palla non molto distante dall'area del Milan, poi serve Immobile, che però viene anticipato da Tomori.

25' Seconda ammonizione, questa volta a essere sanzionato è Marusic, "colpevole" di un fallo su Saelemaekers.

24' Immobile duetta con Felipe Anderson e Luis Alberto, il triangolo non si chiude e riparte il Milan.

22' Cross rasoterra di Zaccagni all'interno dell'area di rigore, c'arrivano prima i giocatori del Milan, allontanando il pericolo.

20' Primo cartellino giallo della gara lo rimedia Romagnoli per il fallo su Giroud.

18' Milan in vantaggio con Bennacer, servito da Giroud. Fatale un errore di Marcos Antonio che, servito da Casale, viene recuperato dallo stesso algerino. Poi lo scambio col francese fino alla conclusione in porta.

17' Primo squillo del Milan: Theo Hernandez per Giroud che va direttamente in porta. La palla non inquadra la porta.

15' Errore di Milinkovic che consente a Saelemaekers d'involarsi verso la porta di Provedel. Interviene Luis Alberto che recupera.

13' Messias per Tonali in area di rigore, ma il rossonero stoppa male la palla. C'arriva agevolemente Romagnoli.

12' Saelemaekers per il cross in area di Giroud, ma Marusic interrompe l'azione intervenendo in scivolata.

11' Finisce la partita di Rafael Leao, primo cambio obbligato per Pioli: dentro Saelemaekers.

9' Qualche problema per Leao, che sente tirare all'inguine. Romagnoli mette la palla in out per poter far entrare in campo lo staff medico.

8' Errore di Marcos Antonio, Giroud recupera e serve subito Leao. La ripartenza è fulminea, va sul sinistro ma si allunga un po' troppo la palla: esce Provedel.

7' Krunic in verticale per Messias, ma la giocata è poco precisa: la palla si perde in out, verrà rimessa in gioco da Provedel.

6' Luis Alberto per l'inserimento di Milinkovic, che prova il colpo al volo. Molto complicato e soprattutto subito "doppiato" da Krunic e Tomori. Sarà rimessa dal fondo.

4' Finisce a terra Felipe Anderson dopo aver preso un colpo da Theo Hernandez. L'arbitro ridà il pallone al Milan, i giocatori della Lazio chiedono spiegazioni ma per Rapuano non c'è fallo.

3' Milinkovic scambia con Felipe Anderson che parte sulla fascia: Tomori in anticipo, appoggio a Maignan.

1' Fischia l'arbitro Rapuano: inizia a San Siro Milan - Lazio.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Milan - Lazio. I biancocelesti vogliono proseguire la corsa Champions dopo aver ottenuto i tre punti all'Olimpico contro il Sassuolo. Sarri dovrà fare a meno degli infortunati Vecino e Cataldi e per questo si affiderà a Marcos Antonio in cabina di regia. Nonostante non siano al meglio saranno del match sia Zaccagni che Luis Alberto. Per il resto confermato il blocco dei titolarissimi con Immobile a guidare il reparto offensivo. Fischio d'inizio fissato alle 15.00.

