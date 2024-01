RIVIVI IL LIVE - Udinese - Lazio 1-2: Pellegrini e Vecino innescano la festa in terra friuliana

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 19ª giornata

Domenica 7 gennaio 2024, ore 15.00

Bluenergy Stadium, Udine

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen (84' Thauvin); Ebosele (74' Ehizibue), Lovric (84' Davis), Walace, Payero, Masina (56' Camara); Pereyra; Lucca (67' Success). A disp.: Silvestri, Padelli, Zarraga, Quina, Tikvic, Samardzic, Kabasele. All.: Gariele Cioffi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila (87' Romagnoli), Pellegrini (68' Lazzari); Guendouzi, Rovella, Kamada (46' Vecino); Isaksen (46' Felipe Anderson), Castellanos, Zaccagni (68' Pedro). A disp.: Sepe, Mandas, Casale, Hysaj, Cataldi, Basic, Sana Fernandes. All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sez. Macerata)

Assistenti: Massara-Cortese

IV ufficiale: Monaldi

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Meraviglia

Ammoniti: Kristensen, Payero, Masina, Ferreira, Perez (U); Kamada, Gila, Pellegrini (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Triplice fischio! La Lazio vince a Udine.

90+3' - Scontro in mediana tra Guendouzi e Payero. Sacchi fischia punizione a favore dei fiulani.

90+1' - Atterrato a centrocampo Castellanos, giallo per Perez.

90' - 5 minuti di recupero.

89' - Spara altissimo Ehizibue, il friulano si dispera per il tentativo non riuscito. Ora i bianconeri tentano in ogni modo di mettere in difficoltà la Lazio.

88' - Colpo col piattone rasoterra di Payero, Provedel fa facilmente sua la sfera.

87' - Ritorno importante in casa Lazio: entra Romagnoli al posto di Gila.

84' - Cioffi aggiunge carico al reparto offensivo: esce Kristensen, al suo posto Thauvin. Debutta Davis che subentra al posto di Lovric.

80' - Tentativo di Felipe Anderson che calibra male il tiro e calcia fuori dalla porta.

75' - GOOOOOOLLLLLLLL LAZIOOOOOOOOOOO! Matias Vecino entra e timbra, con un inserimento perfetto sul passaggio di Felipe Anderson. L'Uruguayano incrocia il destro e la insacca alle spalle di Okoye.

74' - Cambia di nuovo Cioffi: fuori Festy, al suo posto Ehzibue.

73' - Ripartenza della Lazio, Lazzari si accentra, trova Castellanos, brava la difesa dell'Udinese a rintanarsi in fallo laterale che sarò bianconero per l'ultimo tocco di un biancoceleste.

71' - Errore di Rovella in fase di costuzione, Udinese in pressione, Success prova il tiro da fuori, palla che termina troppo larga.

71' - Rosso per un componente della panchina di Sarri per qualche parola di troppo, si tratta del preparatore dei portieri Linci.

68' - Doppio cambio anche in casa Lazio: escono Zaccagni e Pellegrini, entrano Pedro e Lazzari.

67' - Cambio in casa Udinese: esce Lucca, al suo posto Success.

64' - Calcio d'angolo per la Lazio, Rovella dalla bandierina chiama lo schema, pallone allontanato da Okoye.

61' - Kamara travolge Felipe Anderson accanto alla bandierina, sarà punizione per i biancocelesti. Alla battuta ci pensa Rovella, pallone sul secondo palo. Okoi allontana, Vecino ci prova da fuori ma la sfera termina sul fondo.

59' - Gol Udinese. Punizione di Lovric direttamente in porta, deviazione che si trasforma in gol di Walace.

58' - Ammonizione per Pellegrini per un'entrata ruvida su Festy: punizione per i bianconeri dal versante destro dell'area.

52' - Tiro dalla bandierina in favore dei biancocelesti: Rovella crossa in area, l'Udinese recupera e cerca di ripartire. Guendouzi ruba palla a Festy, pubblico e panchina friulana che rumoreggiano per una trattenuta sul bianconero.

51' - Atterrato da Lovric sulla linea di centrocampo Zaccagni. Strattonato il laziale che si prende la punizione.

50' - Palla sul primo piano, deviazione, mario Gila salva a pochissimi metri dalla porta con Pereyra in agguato.

50' - Brivido per i biancocelesti con il tiro insidiosissimo di Pereyra dal limite dell'area. Sfera di pochissimo alta sopra la traversa. C'è stata deviazione di Rovella, sarà angolo per l'Udinese.

47' - Punizione da posizione interessante per l'Udinese: sul pallone va Lovric direttamente in porta, bravo Provedel ad allontanare, anche con l'aiuto di Rovella.

46' - Giallo per Gila che atterra Festy.

46' - Si riparte con un doppio cambio in casa Lazio: entrano Vecino e Felipe Anderson al posto di Kamada e Isaksen. Cambia anche Cioffi: dentro Camara al posto di Masina.

FINE PRIMO TEMPO

45+3' - Fischia l'arbitro. Squadre negli spogliatoi.

45+2' - Calcio di punizione per l'Udinese in mediana: Rovella e Walace hanno qualcosa da dirsi. Entrambi molto nervosi, Sacchi cerca di placare gli animi.

45+1' - Calcio d'angolo per l'Udinese: va di nuovo Lovric dalla bandierina, stavolta il cross è alto, Gila allontana. Fallo netto su di lui e su Isaksen. Sacchi fischia il fallo.

45' - Tre minuti di recupero.

44' - Ancora un giallo per l'Udinese: stavolta quello punito è Ferreira per fallo su Rovella in mediana.

41' - Corner per l'Udinese: dalla bandierina va Lovric, cross basso, raccoglie da fuori area Payero che col sinistro la spara altissima.

39' - Fase spezzettata della gara: prende il giallo anche Kamada.

38' - Salgono a tre i gialli per i bianconeri: Rovella travolto da Masina che si scusa immediatamente e si becca l'ammonizione.

37' - Servito Kamada a centrocampo, il giapponese avanza, allarga suull'esterno per Isaksen, tiro impreciso. Il pallone termina in fallo laterale per l'Udinese.

33' - Fallo netto su Guendouzi di Payero. Il laziale resta a terra, necessario l'intervento dello staff medico. Giallo intanto per il calciatore dell'Udinese.

32' - Cross di Guendouzi sul secondo palo, palla che termina in fallo laterale. Il francese stavolta ha mal calibrato il tiro.

31' - Scontro tra Ferreira e Zaccagni, il laziale sembra a essere andato diretto sul pallone, per il direttore di gara c'è anche il tocco sul piede del classe 2001.

30' - Intervento di Patric su Lucca. Il pubblico rumoreggia ma per l'arbitro anche stavolta non c'è fallo.

27' - Sgasata di Zaccagni che penetra in area, Lovric lo ferma con un braccio sul viso. Il laziale si lamenta ma per Sacchi non c'è nulla.

21' - Interessante il cross di Pereyra che attraversa l'area, Provedel allontana con i pugni.

20' - A terra Pellegrini: botta alla schiena da parte di Pereyra per il laziale, sarà calcio di punizione per i biancocelesti.

17' - Cross di Castellanos a cercare Kamada al centro dell'area, il giapponese ci prova di testa ma il colpo termina troppo alto.

12' - GOOOOOLLLLLLLL LAZIOOOOOOOO! Al tiro da posizione interessantissima va Pellegrini: il tiro rasoterra è letale e va ad infilarsi all'angolino alle spalle di Okoye.

11' - Di nuovo a terra Isaksen che resta a terra tenendosi dolorante il ginocchio. Sarà punizione a favore della squadra di Sarri e cartellino giallo per Kristensen.

10' - Sullo sviluppo del corner Isaksen viene toccato duro da un avversario: i calciatori della Lazio chiedono l'intervento dell'arbitro per un possibile calcio di rigore. Dopo il check del VAR non viene concesso il penalty.

9' - Azione della Lazio, con Guendouzi che dalla destra vede il taglio di Isaksen. Brava la difesa bianconera a mettere fuori, sarà angolo per la Lazio.

5' - Corner che non si rivela pericoloso per i biancocelesti: sul pallone non arriva alcun giocatore dell'Udinese. Sarà rimessa dal findo per Provedel.

3' - Brivido per la Lazio con la conclusione di Martin Payero dalla distanza. La sfera termina di poco fuori ma sarà corner per i bianconeri.

1' - Subito a terra Patric a pochi passi dall'area di Provedel. Staff medico in campo. Il laziale si tocca la spalla, ma sembra stare bene.

1' - Si parte al Bluenergy Stadium!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Udinese - Lazio. Appuntamento alle ore 15.00 quando al Bluenergy Stadium arriverà il fischio d'inizio del match, l'ultimo del girone d'andata dei biancocelesti.