RIVIVI LA DIRETTA - Atalanta - Lazio 0-2, show della squadra di Sarri

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo, e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Lazio...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 11° giornata

Domenica 23 ottobre 2022, ore 18.00

Gewiss Stadium, Bergamo

Atalanta 0-2 Lazio (10' Zaccagni, 52' F. Anderson)

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli (46' Djimsiti), Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon (75' Ederson), Koopmeiners, Soppy (64' Maehle); Pasalic (46'Malinovskyi); Lookman (70' Zapata), Muriel.

A disp.: Musso, Rossi, Boga, Hojlund, Zortea, Ruggeri.

All. Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (75' Hysaj), Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (70' Basic), Vecino; Pedro (84' Cancellieri), Felipe Anderson, Zaccagni.

A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Radu, Kamenovic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Romero.

All. Sarri.

Arbitro: Abisso; Assistenti: Di Gioia – Dei Giudici; Quarto Uomo: Orsato; VAR: Di Bello; AVAR: Cecconi

Ammoniti: 12' Okoli (A), 46' Soppy (A), 59' Muriel (A), 70' Cataldi (L), Milinkovic-Savic (L)

Espulsi: 90' Muriel (A)

SECONDO TEMPO

90+4'- Finisce così a Bergamo. La Lazio batte l'Atalanta al Gewiss Stadium!

90'- Saranno tre i minuti di recupero.

90'- Espulsione per Luis Muriel! Il colombiano entra in ritardo su Felipe Anderson e si guadagna la seconda ammonizione.

89'- Contropiede della Lazio ben condotto da Hysaj che, arrivato a limite, prova un sinsitro troppo lento per impensierire Sportiello.

87'- Ammonizione per Milinkovic-Savic che commette un fallo tattico per evitare una ripartenza dell'Atalanta.

86'- Occasione per l'Atalanta, pericolosa ancora con un cross per Hateboer che prova a girare in porta di testa, ma spedisce la sfera di nuovo alta sopra la traversa.

84'- Sarri richiama Pedro in panchina e concede minuti a Cancellieri. Il classe 2002 si va a posizionare al centro del tridente con Zaccagni e Felipe Anderson ai lati.

83'- Provvidenziale doppia chiusira di Hysaj. Il terzino prima anticipa Muriel su un cross pericoloso di Zapata e poi sulla ribattuta mura una pericolosissima concusione dal limite.

80'- Casale libera bene l'area da una situazione pericolosa. La Lazio sta gestendo bene le trame offensive dell'Atalanta.

76'- Sarri manda in campo Hysaj, a lasciargli spazio è Lazzari.

75'- Ultima sostituzione per Gasperini: esce De Roon, alle prese con problemi muscolari, ed entra Ederson. Atalanta in proiezione offensiva.

70'- Primo cambio per la Lazio: fuori Danilo Cataldi, al suo posto Toma Basic. Vecino scala in regia. Cambia anche l'Atalanta facendo uscire Lookman per permettere il ritorno in campo di Zapata.

70'- Ammonito Cataldi durante l'uscita dal campo, per una discussione con Scalvini.

68'- Conclusione di Muriel dal limite, murata bene da Casale.

64'- Terzo cambio per l'Atalanta: Gasperini manda in campo Maehle al posto di Soppy.

61' - Si fa vedere l'Atalanta, che prova a rientrare nel match. Muriel crossa per Koopmeiners che in torsione stacca di testa, ma spedisce il pallone alto sopra la traversa.

59'- Ammonito Muriel per simulazione.

57'- Pericolosa la Lazio. Zaccagni cerca la doppietta con una conclusione rasoterra da fuori area, neutralizzata dalla parata di Sportiello.

54'- Tutto regolare, il VAR convalida il gol! La Lazio raddoppia a Bergamo grazie alla bellissima rete di Felipe Anderson.

52'- GOOOOOOOOOOL! Marusic infilato sulla fascia, salta l'avversario e va da Felipe Anderson che di suola scarta Koopmeiners e calcia alla destra di Sportiello. Da valutare la posizione del montenegrino.

50'- Occasione per la Lazio. Situazione analoga a quella vista nel primo tempo: Marusic raccoglie una respinta da calcio d'angolo, fa partire un tiro insidioso, messo in corner da Sportiello.

46'- Ci prova fin dalle prime battute del secondo tempo la Lazio. Pedro riceve un bel pallone sulla fascia, entra nel lato destro dell'area di rigore, ma viene murato al momento del cross.

45'- Doppio cambio per l'Atalanta: lasciano il campo Okoli e Pasalic, entrano al loro posto Djimsiti e Malinovskyi.

45'- Fischia l'arbtro inizia il secondo tempo di Atalanta-Lazio

PRIMO TEMPO

45' + 3'- Duplice fischio dell'arbitro che manda le squadre a riposo. Termina un ottimo primo tempo per la Lazio di Maurizio Sarri, che chiude in vantaggio grazie alla rete di Zaccagni.

45' +1'- Soppy stende Lazzari e viene ammonito. Il terzino della Lazio resta a lungo per terra dopo lo scontro.

45'- Saranno due i minuti di recupero

44'- La Lazio torna a flirtare con il gol, ancora una volta con Vecino. Il centrocampista riceve palla in area da Milinkovic, stoppa la sfera e calcia alto sopra la traversa. Tutto nasce da una bellissima azione della squadra di Sarri.

33'- Ottimo lavoro difensivo della Lazio che ferma un pericoloso contropiede dell'Atalanta. Casale bravo ad attendere e chiudere Muriel con la complicità di Cataldi.

27'- Si fa rivedere la Lazio in attacco con Zaccagni che prova la conclusione dal limite, ma il tiro viene deviato in corner.

24'- Occasione per l'Atalanta con Hateboer che colpisce di testa da pochi passi, su cross di Soppy, spedendo il pallone oltre la traversa. Da valutare, comunque, la sua posizione.

21'- Prova a reagire l'Atalanta. Lookman calcia da fuori, Muriel tenta la deviazione di tacco, ma la palla termina ampiamente sul fondo.

19'- Bella chiusura in calcio d'angolo di Romagnoli sull'inserimento di Soppy.

18'- Ancora la Lazio pericolosa. Zaccagni e Felipe Anderson scambiano davanti l'area di rigore, la palla arriva a Vecino che calcia dalla distanza e sfiora il palo alla destra di Sportiello.

12'- Okoli dell'Atalanta è il primo ammonito del match.

12'- Lazio vicina al raddoppio. Palla rubata da Felipe Anderson nella metà campo avversaria, il brasiliano serve Milinkovic che prova la conclusione da fuori, sulla quale Vecino manca la deviazione da due passi.

10'- GOOOOOOOOOOOOOL! Zaccagni porta in vantaggio la Lazio. Bellissima azione dei biancocelesti: Pedro riceve sulla fascia, salta l'avversario e mette in mezzo un cross rasoterra da spingere solo in rete per il numero 20.

7'- Prima conclusione del match. In seguito a una respinta su calcio d'angolo, Marusic prova il tiro da fuori: respinto, però, da Sportiello.

6'- Punizione insidiosa di Cataldi dalla trequarti, respinta in corner dalla difesa.

2'- Inizio aggressivo per la Lazio con Pedro e Felipe Anderson che provano a duettare, ma lo spagnolo viene fermato in area di rigore dalla difesa avversaria.

1'- Fischia l'arbitro: inizia Atalanta-Lazio. La prima palla è biancoceleste.

AGGIORNAMENTO 17.40 - Nel pre partita di Atalanta - Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, l'ala biancoceleste, Luka Romero: "Spero di avere presto un'opportunità" (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE)

AGGIORNAMENTO 17.30 - Le squadre scendono sul prato del Gewiss Stadium per il consueto riscaldamento pre partita. Tra mezz'ora il fischio d'inizio del match tra Atalanta e Lazio.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo, e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Lazio, sfida valida per la decima giornata di Serie A. Dopo il pareggio interno contro l’Udinese, la squadra di Maurizio Sarri cercherà di tornare alla vittoria nel big match del Gewiss Stadium. L’obiettivo, anche senza Ciro Immobile, è quello di conquistare tre punti per aggiudicarsi uno scontro diretto e agganciare la squadra di Gasperini in classifica. Dall’altra parte i neroazzurri sognano la prima posizione e, una vittoria oggi, gli consentirebbe il sorpasso momentaneo sul Napoli e il primo posto in solitaria. Fischio d’inizio alle ore 18.00.