RIVIVI LA DIRETTA - Inzaghi in conferenza: "Felice per la vittoria. I nuovi hanno bisogno di un po' di tempo"

ULTIME DA FORMELLO PAGELLE LAZIO - BOLOGNA: LUIS DI POTENZA, CIRO DI GIUSTEZZA. HOEDT CON CARATTERE REINA 6.5: Lo salva il Var, sul gol di Svanberg - poi annullato - si era fatto una bella dormita. Il tiro non era irresistibile, nell'occasione gli manca la spinta sulle gambe. Si fa valere nel gioco coi piedi, la sua specialità. Sul 2-0 si fa trovare... WEBTV CHAMPIONS LEAGUE, LAZIO SQUADRA PIÙ CINICA DELLA PRIMA GIORNATA: TUTTE LE STATISTICHE La vittoria di ieri sera della Lazio è stata figlia di una prestazione da grande squadra. Contro il Borussia Dortmund i biancocelesti hanno mostrato tutta la loro solidità difensiva e la bravura a ripartire attaccando gli spazi in profondità. Come... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, PROPOSTO LO SVINCOLATO ASAMOAH: MA DA FORMELLO... Il ghanese è stato offerto a diversi club, tra cui la Lazio che però aspetta il ritorno di Senad Lulic. Sull'ex Inter è forte la Sampdoria.