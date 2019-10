RIVIVI LA DIRETTA - Lazio-Atalanta 3-3: Immobile super trova il pareggio!

Serie A TIM 2019-2020, 8ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - sabato 19 ottobre 2019, ore 15:00

Marcatori: 23' Muriel, 28' Muriel, 37' Gomez, 69' Immobile, 70' Correa

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disp.: Guerrieri, Alia, Bastos, Patric, Vavro, Jony, Lukaku, André Anderson, Cataldi, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Berisha, Proto

Squalificati: Leiva

Diffidati: nessuno

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Malinovskyi, Muriel.

A disp.: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Kjaer, Arana, Ibanez, Castagne, Ilicic, de Roon, Barrow. All.: Gian Piero Gasperini.

Indisponibili: Zapata

Squalificati: nessuno

Diffidati: de Roon

ARBITRO: Rocchi (sez. Firenze)

ASSISTENTI: Tegoni e Tolfo

IV UOMO: Manganiello

VAR: Guida

AVAR: Carbone

FINE PARTITA.

90'+6' - Finisce all'Olimpico, la Lazio con l'orgoglio e un grande Immobile rimonta 3 gol all'Atalanta: finisce 3-3!

90'+5' - Punizione per l'Atalanta dalla trequarti, libera Milinkovic di testa.

90'+4' - Ammonito Immobile per essersi tolto la maglia. Ultimo giro di orologio di un match incredibile.

90'+3' - IMMOBILEEEEE PAREGGIO LAZIOOOO. Gollini intuisce, ma palla in rete! Ciro è una sentenza su rigore.

90'+1' - RIGORE PER LA LAZIO, ancora fallo su Immobile!

90' - Cinque minuti di recupero

89' - Parata di Strakosha su Gomez, poi batti e ribatti: Acerbi salva sulla linea. C'era comunque fuorigioco.

87' - Filtrante di Correa per Immobile, chiude all'ultimo la difesa dell'Atalanta. Mani nei capelli per Inzaghi.

85' - Fallo di Caicedo in area orobica, Toloi va giù e Rocchi fischia fallo. Nulla di fatto.

83' - Ultimi minuti di una partita pazza, Lazio ancora sotto.

82' - MALINOVSKY! Palla che esce fuori di pochissimo: sta succedendo di tutto in questo finale.

80' - Ammonito Milinkovic. Lazio disegnata di nuovo con 3 punte in campo a caccia del pareggio.

79' - GOLLINI ANCORA! Colpo di testa di Correa, l'estremo difensore di Gasperini para tutto.

78' - Esce Radu e dentro Caicedo.

78' - LUIS ALBERTO! Gollini si supera e tiene in vita i suoi. Calcio d'angolo.

77' - Pronto Caicedo ad entrare in campo, sarà l'ultimo cambio per Inzaghi.

76' - Tiro di Milinkovic, palla alta. La Lazio ci sta provando in tutti i modi.

75' - L'Olimpico ora è una bolgia, i tifosi spingono i ragazzi di Inzaghi.

73' - Fuori Masiello, dentro Kjaer. Nerazzurri in vantaggio, ma ora in difficoltà.

71' - La Lazio ora ci crede, Atalanta un po' ferma sulle gambe.

70 - CORREAAAAAAA! Errore di Palomini, El Tucu da posizione defilata infila Gollini.

69' - CIROOO IMMOBILE! L'attaccante non sbaglia dal dischetto e accorcia le distanze.

68' - Rigore per la Lazio: fallo di Palomino su Immobile.

66' - Fuori Muriel e dentro Ilicic.

65' - IMMOBILE! Con il sinistro spara forte, palla alta. Ciro poteva fare meglio.

63' - Cross totalmente fuori misura di Luiz Felipe: zero qualità per la Lazio in questa partita. Che non si riapre.

62' - Incomprensione Cataldi-Corra, la Lazio non produce gioco. Si rivede l'Atalanta negli ultimi minuti.

60' - Giallo per Toloi, che con un fallo evita la ripartenza di Milinkovic.

60' - Cambia idea Gasperini: fuori Pasalic e dentro de Roon.

59' - Problemi per Gomez, Gasperini corre ai ripari: pronto de Roon.

58' - Ammonito Gollini.

58' - CORREA! Doppio passo e sinistro, palla alta. Che occasione per la Lazio.

56' - Luis Alberto prova il destro a giro da fuori, palla altissima.

56' - Fiammata dell'Atalanta, Acerbi ci mette una pezza.

54' - Ancora Lazio, con il passaggio in area di Luiz Felipe: c'è Freuler che libera e fa ripartire i suoi.

53' - Immobile! In posizione forse di fuorigioco, Ciro davanti a Gollini si fa ipnotizzare. Niente da fare.

52' - Muriel sempre imperdibile, ma questa volta Lulic se la cava: rimessa dal fondo.

50' - Palla di Luiz Felipe per lo scatto di Immobile, che finisce a terra. Per Rocchi non c'è nulla.

49' - Ammonito anche Lulic, fallo da dietro su Malinovskyi.

47' - Provano i biancocelesti a fare la partita ora. Atalanta dentro la propria metà campo pronti a ripartire.

46' - Si fa vedere in avanti la Lazio: Luiz Felipe guadagna un calcio d'angolo.

46' - Doppio cambio per la Lazio: fuori Parolo e Marusic per Cataldi e Patric.

FINE PRIMO TEMPO

45'+1' - Finisce un primo tempo da incubo per la Lazio. Si riprenderà tra 15' sotto di tre gol.

45' - Previsto un minuto di recupero.

43' - Serve la fine del primo tempo per azzerare la Lazio. Anche se sarà difficile cercare di riprendere una partita compromessa.

41' - Cross di Milinkovic per Immobile, che prova a girare il pallone di testa: palla fuori di molto.

40' - Sponda di testa di Marusic all'interno dell'area di rigore, ma non c'è nessuno. Blocca Gollini.

37' - Tris di Gomez. Lazio senza fiducia, con Luis Alberto (dopo diversi secondi) che regala il pallone all'Atalanta. Ripartenza e gol del Papu. Incredibile.

35' - Destro di Freuler, fuori. 12 tentativi dell'Atalanta, 1 della Lazio. La statistica la dice lunga sull'andamento del match.

34' - Altra grande parata di Strakosha sulla punizione di Malinovskyi.

32' - Giallo per Marco Parolo, fallo al limite. Sono imprendbili i ragazzi di Gasperini.

32' - Ci prova pure Gomez, tiro forte ma fuori.

30' - Mezz'ora e Lazio sotto di due gol. Brutta prestazione fin qui, a prescindere dei due gol incassati.

29' - La Lazio ora si deve scuotere, ma è difficile. Già sotto l'1-0 non c'era stata reazione.

28' - Raddoppio dell'Atalanta. Incredibile, ancora Muriel. Punizione che non viene toccata da nessuno e pallone che va all'angolino.

27' - Giallo per Marusic.

27' - Dall'Olimpico arriva anche qualche fischio...

27' - Quanti rischi in difesa per la Lazio: ogni folata offensiva di Gomez e compagni, ecco la difficoltà.

26' - Inzaghi chiede ai suoi di cercare Milinkovic ed indicazioni alle punte: "Non scappate".

25' - Brivido per i biancocelesti, Muriel calcia dal limite su imbeccata di Gomez, palla fuori. Che rischio.

24' - Lazio per ora impalpabile. Vediamo se c'è la reazione.

23' - Gol di Muriel. L'Atalanta stava dominando, ecco il vantaggio. Assist di Gosens.

21' - Botta di Muriel che dalla distanza prova a sorprendere Strakosha, palla fuori.

19' - Brutto pallone perso in uscita da Luiz Felipe, il contropiede dell'Atalanta per fortuna non porta a nulla.

17' - Fa fatica la Lazio in fase di impostazione. L'inerzia del match è a favore degli ospiti.

16' - La partita la fa l'Atalanta, lungo possesso palla dei ragazzi di Gasparini.

15' - Attenzione a Gomez, che non dà riferimenti ai laziali. L'argentino spesso gioca sulla trequarti.

14' - Giornata bella all'Olimpico, fa anche discretamente caldo. Partita godibile e di gran ritmo.

13' - Nerazzurri sempre pericolosi in area biancoceleste: Muriel tenta il tiro, fermato all'ultimo. Non c'è nemmeno angolo.

12' - Che parata di Strakosha! Filtrante per Pasalic in area, il portiere della Lazio si salva con i piedi sul tiro del numero 88.

9' - Fallo al limite su Correa, Rocchi lascia correre: ci stava il fallo.

8' - Ritmi molto alti all'Olimpico e anche tanti errori da una parte e dall'altra.

7' - Calcio d'angolo per l'Atalanta: il primo del match. Mette fuori Milinkovic.

5' - Squillo anche della Lazio: Milinkovic sfonda, tiro deviato in angolo.

3' - Ancora i nerazzurri, questa volta con Pasalic: Strakosha blocca senza problemi il rasoterra dell'ex Chelsea e Milan.

2' - Subiuto Atalanta con Malinovskyi: tiro alto sopra la traversa.

1' - Si parte! È iniziata Lazio-Atalanta

Squadre nel tunnel: a breve il fischio d'inizio del match!

Stadio Olimpico purtroppo semivuoto: pochi spettatori sugli spalti, solo la Curva Nord è il settore più pieno.

Confermata la presenza di Marusic dal primo minuto sulla corsia destra: Lazzari non ce la fa.

Ci sono problemi per Manuel Lazzari, che accusa giramenti di testa nel riscaldamento. Al suo posto è pronto Marusic.

Benvenuti nella diretta scritta di Lazio-Atalanta. I biancocelesti di Inzaghi vogliono i 3 punti per accorciare in classifica proprio sui nerazzurri, lanciati tra i grandi. All'Olimpico serve la vittoria contro una squadra sicuramente in forma e molto ostica. Segui live il match grazie a Lalaziosiamonoi.it.