RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Feyenoord 4-2: show biancoceleste tra record e prime volte

Europa League

Giovedì 08 settembre, ore 21.00

Stadio Olimpico, Roma

Arbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea

Assistenti: Roberto del Palomar - Iker De Fransisco

IV Uomo: José Luis Munuera

VAR: Guillermo Cuadra Fernàndez

A.V.A.R: Tiago Martins

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli (72' Patric), Marusic (74' Radu); Vecino (68' Milinkovic-Savic), Cataldi, Luis Alberto (68' Basic); Felipe Anderson, Immobile (68' Cancellieri), Zaccagni. A disp.: Maximiano, Magro, Casale, Lazzari, Bertini, Marcos Antonio, Romero. All.: Sarri.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman; Timber (86' Paixao), Kocku, Szymanski (45' Jahanbakhsh), Walemark (68' Idrissi), Danilo (63' Gimenez), Dilrosun (63' Wieffer). A disp.: Marciano, Wellenreuther, Bjorkan, Rasmussen, Lopez, Benita, Taabouni. All.: Arne Slot.

SECONDO TEMPO

90' + 5' - Finisce la gara all'Olimpico! La Lazio batte 4-2 il Feyenoord e conquista i primi tre punti del girone.

90' + 4' - Conclusione di Paixao insidiosa ma la palla termina all'esterno della rete.

91' - Il direttore di gara viene richiamato dal Var e annulla il calcio di rigore e anche il giallo a Mario Gila.

90' - Tre minuti di recupero comandati dal quarto uomo.

90' - Secondo calcio di rigore per il Feyenoord: punito l'intervento di Gila su Gimenez. Il difensore della Lazio viene anche ammonito.

89' - Doppia chance per la Lazio! Prima ci prova Milinkovic e poi Cancellieri: entrambi i tiri vengono murati!

87' - Gol del Feyenoord: doppietta di Gimenez che ribatte in rete la conclusione di Idrissi che aveva colpito la traversa.

86' - Ultimo cambio anche per Slot: fuori Timber per Paixao.

85' - Lazio di nuovo in avanti: conclusione dal limite di Milinkovic, potente ma imprecisa.

83' - Tiro sconsclusionato di Wieffer, la sua conclusione termina sul fondo.

79' - Ancora olandesi pericolosi, questa volta la conclusione è di Kocku che prende Hysaj alle spalle. Pallone largo di poco.

77' - Cartellino giallo per Idrissi, punito il suo intervento su Basic.

76' - Feyenoord pericoloso! Conclusione di Idrissi che si spegne non lontano dal palo.

74' - Ultimo cambio per Maurizio Sarri: esce Marusic ed entra Stefan Radu, esordio per il 26.

72' - Ancora un cambio per la Lazio: esce Romagnoli per Patric.

68' - Altro cambio anche per il Feyenoord: esce Walemark ed entra Idrissi.

68' - Triplo cambio per Sarri: fuori Luis Alberto per Basic, Vecino per Milinkovic e Immobile per Cancellieri.

68' - Gol del Feyenoord: dal dischetto Gimenez spiazza Provedel.

65' - Calcio di rigore per il Feyenoord: il direttore di gara punisce il tocco di Vecino su Pedersen.

63' - Doppio cambio per Slot: fuori Danilo per Gimenez, fuori anche Dilrosun per Wieffer.

62' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Filtrante perfetto di Luis Alberto per Vecino che davanti a Bijlow non sbaglia e mette in rete il poker biancoceleste!

58' - Immobile a un passo dalla rete! Felipe Andeson serve Immobile che da posizione perfetta manda fuori il pallone.

57' - La compagine di Slot cerca il modo di riaprire la gara: questa volta è Timber a provare la conclusione, palla fuori.

52' - Ancora olandesi in avanti: Walemark tenta la conclusione, la palla termina di poco fuori.

48' - Bella palla di Luis Alberto per Immobile, fermato ancora una volta da Bijlow.

47' - Occasione per il Feyenoord! Conclusione dell'appena entrato Jahanbakhsh, Provedel manda in angolo.

45' - Primo cambio per la squadra di Slot durante l'intervallo: fuori Szymanski per Jahanbakhsh.

45' - Inizia la ripresa! Si riparte dal 3-0 per la Lazio.

PRIMO TEMPO

45' + 2' - Finisce il primo tempo all'Olimpico!

45' + 2' - Ciro Immobile a un passo dalla rete del 4-0! Anche sfortunato il numero 17 che conclude ma il pallone termina alto.

45' - Due minuti di recupero alla fine del primo tempo.

42' - Prima vera conclusione della squadra di Slot, tiro di Szymanski che questa volta impegna Provedel in una parata.

41' - La Lazio continua a concludere nella porta del Feyenoord, ci prova anche Marusic ma Bijlow è attento e la fa sua.

40' - Bella giocata di Zaccagni che si gira e scarica la conclusione, il pallone termina sopra la traversa di pochissimo.

36' - Feyenoord in avanti, Szymanski tenta la conclusione ma il tiro è debole e finisce tra le braccia di Provedel.

34' - Traversa della Lazio! Luis Alberto direttamente da calcio d'angolo colpisce in pieno la parte alta della porta.

32' - Primo accenno di reazione da parte del Feyenoord, Walemark tenta la conclusione ma la difesa della Lazio è attenta e non corre nessun pericolo.

30' - La Lazio non arretra di un millimetro e continua a spingere. La squadra di Sarri è ancora pericolosa con Ciro Immobile anticipato di un soffio da Bijlow.

28' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL! Bella incursione di Marusic che serve Zaccagni, il 20 tenta la conclusione e sulla ribattuta si avventa Vecino che mette in rete.

25' - Conclusione pericolosa di Vecino, Bijlow ci mette i guantoni e manda in angolo.

25' - Marusic tenta la conclusione, respinge la retroguardia del Feyenoord e la Lazio guadagna una rimessa laterale.

23' - Continua la pressione della Lazio, ancora Felipe Anderson tenta il traversone: la difesa degli olandesi manda in corner.

18' - Lazio ancora in attacco, questa volta il portiere del Feyenoord arriva prima di Ciro Immobile che stava per ribattere in rete.

15' - Lazio avanti di due reti dopo 15 minuti dall'inizio della gara. Feyenoord che non riesce a superare la metà campo.

14' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL! Pallone al bacio di Immobile in profondità per Felipe Anderson che poi trova la rete con un bellissimo sinistro.

11' - Gioco momentaneamente fermo: Hancko rimane a terra, il 33 del Feyenoord ha bisogno dell'intervento dello staff medico.

8' - Felipe Anderson è il primo ammonito della gara, il direttore di gara estrae il giallo per il brasiliano per il fallo commesso su Szymanski.

3' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL! Bellissima azione della Lazio che inizia da Immobile che serve Luis Alberto, lo spagnolo serve Vecino che poi serve un assist al bacio al Mago che infila Bijlow e mette in rete.

1' - Partiti! Inizia all'Olimpico la gara tra Lazio e Feyenoord!

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - Lazio e Feyenoord sono scese sul prato dell'Olimpico per il consueto riscaldamento. Poco meno di mezz'ora e finalmente sarà Europa League!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Feyenoord, match valido per la prima gara di Europa League della stagione. La squadra di Maurizio Sarri vuole partire con il piede giusto e soprattutto dimenticare la sconfitta contro il Napoli. La compagine allenata da Slot dopo la finale di Conference punta a fare bene soprattutto in Europa. Fischio d'inizio alle 21.00 sul prato verde dell'Olimpico.