RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Padova 1-0: autogol Fazzi, Reina para un rigore

Stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo - 29 Agosto 2020 - Ore 17.00

LAZIO-PADOVA 1-0 (87' aut. Fazzi)

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (46' Bastos), Vavro, Radu (62' Patric); Lazzari (73' D.Anderson), Parolo (73' Jony), Escalante (89' Falbo), Luis Alberto, Lukaku (62' Akpa Akpro); Caicedo (73' A. Anderson), Moro (46' Kiyine). A disp.: Alia, Adamonis, Leiva, Correa. All.: Inzaghi.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi (46' Merelli); Fazzi (89' Ruggero), Pelagatti (Boli), Andelkovic (89' Serena), Baraye (46' Rondanini); Mandorlini (46' Germano), Ronaldo (67' Piovanello), Della Latta (65' Vasic); Nicastro (46' Buglio), Paponi (46' Santini), Andrade (23' Soleri, 89' Moro). A disp.: Voltan. All.: Mandorlini.

Arbitro: Dario Duzel (sez. di Castelfranco Veneto)

Assistenti: Fiorese, Roncari.

94' - Triplice fischio: finisce 1-0 per la Lazio, la rete della vittoria arriva nel finale per una deviazione sfortunata di Fazzi dopo un rimpallo con il portiere Merelli.

93' - Luis Alberto batte la punizione, il Padova mette fuori di testa.

91' - Djavan salta Rondanini e viene trattenuto. Punizione dal lato corto dell'area, una delle ultime occasioni per la Lazio.

90' - Sono 4 i minuti di recupero.

89' - Ultimo cambio per la Lazio: dentro Falbo per Escalante. Quattro sostituzioni per il Padova: escono Fazzi, Andelkovic, Pelagatti e Soleri, entrano Ruggero, Boli, Moro e Serena.

87' - LAZIO IN VANTAGGIO! Punizione di Luis Alberto, il suo cross è lungo ma Merelli si scontra con Fazzi e la carambola fa finire il pallone in porta. Autogol del difensore che è l'ultimo a toccarla. Serviva un episodio simile per sbloccarla.

84' - Jony col destro da fuori: la palla esce di un paio di metri. La Lazio non ha mai centrato lo specchio della porta nella ripresa.

83' - Occasione Padova: veronica al limite dell'area di Patric, il pallone arriva sui piedi di Santini che col destro sfiora l'incrocio.

79' - Gara che vive un momento di stanca. La Lazio ci prova con Kiyine che tenta il tiro dai 30 metri. Nessun problema per Merelli.

73' - Tre cambi per la Lazio: entrano Jony, Djavan e André Anderson, escono Lazzari, Parolo e Caicedo. Jony gioca largo a sinistra, Kiyine torna a fare la mezzala, Luis Alberto stavolta a supporto di André.

72' - La Lazio prova ad accerchiare il Padova, ma ancora non trova sbocchi.

70' - Soleri sfugge a Vavro e conclude di destro. Tiro abbondantemente fuori.

67' - Un altro cambio per il Padova: entra Piovanello per Ronaldo, murato dal dischetto da Reina pochi minuti fa.

66' - Scontro durissimo a centrocampo tra Ronaldo e Akpa Akpro che rimane a terra dolorante per un colpo alla spalla.

65' - Mandorlini spedisce in campo Vasic per Della Latta.

64' - Reina para il calcio di rigore di Ronaldo! Tiro incrociato del centrocampista, il portiere intuisce la direzione, si allunga e devia in corner.

63' - Calcio di rigore per il Padova: Soleri viene atterrato da Vavro.

62' - Due sostituzioni per Simone Inzaghi: dentro Patric e Akpa Akpro, fuori Radu e Lukaku. Kiyine passa a fare l'esterno.

59' - Uno-due stretto tra Caicedo e Luis Alberto. L'ecuadoriano viene trattenuto mentre si infila tra le maglie della difesa, l'arbitro Duzel non interrompe il gioco per le proteste dell'attaccante.

57' - La partita non si sblocca: il Padova si difende bene, la Lazio non riesce a sfondare nemmeno con la versione trequartista di Luis Alberto.

56' - Percussione di Germano che prova a portare avanti il Padova. Il suo tentativo si spegne sul fondo.

53' - Tiro di destro di Parolo: il pallone esce di un metro alla sinistra di Merelli.

51' - Grande chiusura di Radu che ferma un filtrante pericolosissimo di Santini.

48' - Corner di Luis Alberto corto, il Padova riparte e Vavro è costretto al fallo. L'arbitro lo grazie e non estrae il cartellino.

46' - Riprende la partita. Due cambi per Simone Inzaghi: dentro Bastos per Luiz Felipe e Kiyine per Moro: l'ex Salernitana mezzala sinistra con Luis Alberto che avanza alle spalle di Caicedo.

SECONDO TEMPO:

45' - Finisce il primo tempo: 0-0 il risultato. Occasioni per Caicedo e Moro, il più convincente per i biancocelesti è Escalante.

45' - Caicedo sciupa su suggerimento di Luis Alberto: lo spagnolo lo serve con l'esterno, l'ecuadoriano si allarge e spara fuori col destro.

43' - Il Padova non tira indietro la gamba: intervento duro su Caicedo che resta a terra per qualche secondo. Gioco interrotto.

42' - Ancora Escalante, il migliore della Lazio, a recuperare un possesso a centrocampo: contrasto, scambio con Caicedo e poi tiro di destro. Conclusione fuori misura, ma bella iniziativa dell'argentino.

40' - Altro bel cross di Lukaku: Caicedo non ci arriva per un soffio.

39' - Da quinto a quinto: Lukaku arriva sul fondo e crossa sul secondo palo, Lazzari stacca di testa. Palla alta.

37' - Altra chance d'oro per Moro: Lazzari alza la testa e crossa al centro dell'area, il baby tutto solo colpisce di testa ma indirizza tra le mani di Vannucchi,

36' - Il Padova scende sulla fascia mancina, il cross di Baraye è leggermente lunga e Reina blocca.

35' - Lo stesso "Mago" si incarica della battuta della punizione: tentativo sul palo del portiere, il pallone esce di pochissimo.

35' - Calcio di punizione pericoloso per la Lazio. Luis Alberto sul punto di battuta.

34' - Parolo strappa un pallone a centrocampo e parte il contropiede: Lazzari si invola e poi serve Moro a tu per tu con Vannucchi. Lo spagnolo calcia a giro ma spara sul portiere.

31' - Reina dimostra la propria abilità nel gioco coi piedi: partecipa alla manovra da dietro impostando in modo preciso e verticalizzando sui centrocampisti.

30' - Luis Alberto per Moro, che resiste a una carica e crossa basso di sinistro: palla gol importante per Caicedo, il suo primo tiro viene murato da Andelkovic, il tap-in successivo dal portiere Vannucchi che devia in angolo.

29' - Occasione Lazio: discesa di Lazzari a destra, saltato un uomo e palla dietro per l'accorrente Parolo. Il centrocampista se la porta sul sinistro e a giro spedisce a lato.

28' - Moro cerca di infilarsi tra i centrali del Padova ma viene atterrato. Si prosegue, non c'è fallo.

23' - Luis Alberto mette dentro, Radu colpisce di testa ma il tentativo è sbilenco e Vannucchi non ha problemi.

23' - Primo cambio per il Padova (infortunio): dentro l'ex Roma Soleri, fuori Andrade.

22' - Fallo su Luis Alberto al limite dell'area di rigore. Calcio di puniizone pericoloso per la Lazio.

20' - Partita chiusa, ancora nessuna occasione da gol né da una parte, né dall'altra.

16' - Escalante molto reattivo in mezzo al campo: pallone intercettato in scivolata e via alla possibile ripartenza biancoceleste.

15' - Corner teso di Luis Alberto, stacco di testa di Caicedo: la palla sorvola la traversa.

14'- Imbucata di Caicedo per la sovrapposizione di Lazzari: l'ex Spal mette dentro, trova la deviazione di un difensore e guadagna un corner.

10' - Lukaku spinge sulla sinista, filtrante per Caicedo leggermente lungo. Niente da fare.

9' - Bella iniziativa di Escalante: percussione centrale in dribbling e palla allargata su Lukaku. Il belga parte in posizione di offside e l'azione si interrompe.

7' - Luis Alberto prova a prendere in mano la manovra, tutti i palloni passano come al solito per i suoi piedi. Il Padova, rintanato nella propria metà campo, cerca di chiudere gli spazi.

3' - Luis Alberto prova a inventare al limite dell'area: palla scucchiaiata per Caicedo che però non riesce ad arrivare in tempo sul pallone. Vannucchi esce e blocca.

1' - Via, si parte: la sfida è iniziata, la Lazio scende in campo in maglia e calzoncini fluo.

PRIMO TEMPO

AURONZO - Seconda amichevole estiva per la Lazio, di fronte il Padova (Serie C) di mister Mandorlini. Ecco le formazioni ufficiali del test in programma alle 17 allo Zandegiacomo.