RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Sampdoria 1-0: una perla del Mago regala i tre punti

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Serie A | 24esima giornata

Lunedì 27 febbraio 2023, ore 20.45

Stadio Olimpico di Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (84' Hysaj), Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic (84' Basic), Cataldi (57' vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (57' Zaccagni).

All.: Maurizio Sarri. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Marcos Antonio, Romero, Cancellieri.

All.: Sarri.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Cuisance (71' Ilkhan) , Augello; Gabbiadini (71' Rodriguez), Lammers.

All.: Dejan Stankovic.

A disp.: Turk, Ravaglia, Oikonomou, De Luca, Sabiri, Yepes, Murru, Malagrida, Paoletti.

Ammoniti: Vecino, Casale (L); Lèris, Amione (S)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+3' - Triplice fischio. Vittoria di misura della Lazio che porta a casa i tre punti.

90+1' - Hysaj atterrato a centrcampo. Il difensore rimane a terra.

90' - Quattro minuti di recupero concessi dall'arbitro.

88' - Angolo per i biancocelesti: alla battuta va come al solito Luis Alberto, Basic stacca di testa, Audero in due tempi fa sua la sfera.

85' - Fallo sulla mediana di Vecino. Punizione per la Sampdoria.

84' - Nuovi cambi per Sarri: fuori Lazzari, al suo posto Hysaj. Milinkovic-Savic lascia il posto a Basic.

83' - Vecino salva la Lazio su un assalto avversario. Pallone in corner.

80' - GOOOOOLLLLLL LAZIOOOOOOOO! Missile di Luis Alberto dalla trequarti. Nulla da fare per Audero, il tiro era imprendibile. Sfera che finisce all'incrocio dei pali.

78' - Giallo per Casale che atterra Rodriguez. Il difensore salterà il match col Napoli poichè diffidato.

77' - Luis Aberto crossa al centro, ci aveva provato Casale di testa che manda però il pallone sopra la rete.

76' - Nuovo corner per i biancocelesti.

75' - Angolo conquistato dalla Lazio. Zaccagni chiede il sostegno del pubblico.

73' - Fallo di Zaccagni su Lèris.

71' - Cambia Stankovic: esce Gabbiadini, dentro Rodriguez. Entra Ilkhan al posto di Cuisance.

71' - Giallo per Vecino per fallo su Lèris.

70' - Samp schiacciata nella propria metà campo. Pubblico scatenato.

70' - Sgasata di Felipe Anderson che conquista corner.

69' - Altra occasione divorata stavolta da Marusic che a tu per tu con Audero manda il pallone ad un soffio dal palo. Lazio troppo sprecona.

67' - Amione ammonito per fallo su Immobile.

65' - Zaccagni scivola in area. Proteste dall'attaccante e dal pubblico. Per l'arbitro non c'è nulla.

63' - Luis Alberto allarga per Zaccagni, pallone per Vecino che verticalizza per Milinkovic, tiro troppo lungo e la sfera si perde sul fondo.

60' - Occasione buttata clamorosamente da Immobile che spara altissimo sopra la traversa a tu per tu con Audero. Il passaggio di Marusic era stato perfetto per il compagno.

59' - L'arbitro richiama Stankovic che aveva protestato per un presunto fallo a favore dei suoi uomini.

57' - Primi cambi per Sarri: esce Cataldi, al suo posto Vecino. Fuori anche Pedro, dentro Zaccagni.

53' - Erroraccio di Marusic che a tu per tu con Provedel passa la palla di testa a Gabbiadini. Il blucerchiato carica il tiro, il portiere della Lazio si fa trovare pronto e blocca la sfera.

53' - Qualche errore di troppo da parte della squadra di Sarri che perde fin troppi palloni. Il pubblico rumoreggia.

51' - Gabbiadini cade sulla mediana. L'arbitro fischia il fallo in favore della Sampdoria. Milinkovic si lamenta affermando di non aver toccato fallosamente il blucerchiato.

50' - Bella palla riconquistata sulla trequarti da Felipe Anderson, bravo un difensore avversario a

49' - Giallo ai danni di Lèris che atterra fallosamente Pedro.

46' - Fuorigioco fischiato ad Immobile. La Samp riparte dalla difesa.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Fischia l'arbitro. Squadre negli spogliatoi.

44' - Gabbiadini atterra Luis Alberto, punizione dalla trequarti ottenuta dallo spagnolo che si arrabbia con i compagni.

41' - Occasionissima sprecata dalla Lazio! Tiro di Felipe Anderson respinto, Audero si perde il pallone, Pedro ci prova quasi dalla linea di fondo, la sfera tocca il palo poi finisce sui piedi di Immobile che clamorosamente spara alto.

38' - Tiro di Pedro che esce di poco. Il 9 laziale si era sistemato il pallone mirando la porta. Il colpo debole e poco deciso si perde sul fondo.

36' - Pedro atterrato in area con una spinta da Zanoli. Il laziale chiede il rigore, il pubblico rumoreggia. Per l'arbitro non è fallo, si può giocare.

35' - Insiste la Lazio sul versante destro, Lazzari mette un buon pallone al centro per Pedro, difesa avversaria brava a sventare il pericolo e a mandarla in fallo laterale.

31' - Fallo sulla mediana ai danni di Immobile. Punizione per la Lazio.

28' - Occasionissima per i blucerchiati: Gabbiadini e Quisance si erano trovati 2 contro 1, Marusic protegge la porta e manda il pallone in angolo.

27' - Buono il pallone per Leris che prova a metterlo in mezzo per un compagno, il tiro viene murato da Patric che annienta l'azione avversaria.

24' - Occasione per Lazzari che dal versante destro cerca di mettere un pallone in mezzo. Bravo un difensore avversario a metterci il piede e a mandare il pallone sul fondo. L'ultimo tocco è del laziale.

23' - Ripartenza blucerchiata sprecata. La sfera finisce di nuovo da Provedel.

21' - Angolo ancora battuto dal 10 laziale, pallone che finisce sulla testa di Milinkovic che spizza, Immobile ci mette il piede a tu per tu con Audero ma non arriva sul pallone. Sfera che sfiora il palo.

20' - Corner battuto da Luis Alberto, difesa avversaria attenta. Sarà ancora corner.

18' - Conclusione di Pedro che esce di pochissimo. Il numero 9 della Lazio era riuscito a liberarsi di Winks.

16' - Sampdoria schiacciata nella propria metà campo. La squadra di Sarri srudia le vie di passaggio.

13' - Fallo di Immobile su Nuytinck. Punizione per i blucerchiati che batterà Audero a pochi passi dalla linea di fondo.

12' - Errore di Luis Alberto sulla trequarti, la Samp riconquista palla per poco, biancocelesti bravi a riconquistarla.

11' - Squadre che ancora si studiano in questi primi minuti.

9' - Giropalla dei biancocelesti che cercano i pertugi giusti, Luis Alberto si affida a Felipe Anderson, scambia con Immobile che cerca con un pallonetto ancora il numero 7. Malinteso tra i due, pallone che finisce sul fondo.

8' - Fallo ottenuto da Pedro. Punizione per la Lazio.

6' - Luis Alberto si incarica del tiro, pallone che sbatte sulla barriera.

5' - Fallo di Rincon e punizione dal limite conquistata da Felipe Anderson.

3' - Tiro dalla distanza di Cuisance. Pallone largamente altro sopra la traversa.

2' - Angolo subito conquistato dai biancocelesti, pallone mandato in fallo laterale dalla difesa avversaria.

1' - Si parte! Primo pallone giocato dalla Lazio.

INIZIO PRIMO TEMPO

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Sampdoria, gara valida per la 24esima giornata di Serie A. Dopo il passaggio del turno in Conference League la squadra di Sarri è pronta dedicarsi di nuovo al campionato. Il club blucerchiato è in piena zona retrocessione a 11 punti in classifica ma i biancocelesti sono ovviamente chiamati a non sottovalutare l’avversario. Il fischio d'inizio arriverà alle 20.45.