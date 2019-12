RIVIVI LA DIRETTA - Lazio-Udinese 3-0: grande prova per i biancocelesti

Lazio - Udinese 3-0 (9' , 36' rig. Immobile, 45' rig. Luis Alberto )

Serie A TIM 2019-2020, 14ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - domenica 1 dicembre, ore 15:00

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Silva, Vavro, Parolo, Cataldi, André Anderson, Jony, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Berisha, Lukaku, Marusic, Patric

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Lulic, Parolo

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Madragora, Walace, De Paul, Samir; Nestorovski, Okaka. A disp.: Nicolas, Perisan, Sierralta, Opoku, Ter Avest, De Maio, Fofana, Kubala, Barak, Lasagna, Pussetto, Teodorczyk. All.: Luca Gotti

INDISPONIBILI: Sema

SQUALIFICATI: Jajalo

DIFFIDATI: nessuno

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi)

Assistenti: De Meo e Affatato

IV uomo: Camplone

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

90'+3' - Non succede più niente. Grande Lazio all'Olimpico, 3-0 e grande prestazione.

88' - Saranno 3 i minuti di recupero.

85' - Ultimi minuti del match che non ha più nulla da dire.

82' - Sostituzione per l'Udinese: fuori Okaka, dentro Teodorczyk.

80' - Pronto un debutto: ecco Andrè Anderson e fuori Luis Alberto tra gli applausi.

76' - Fuori Walace per Barak.

75' - Esce Leiva per Cataldi. Il brasiliano non al meglio non viene rischiato.

75' - CORREA! Duetto con Immobile, El Tucu accelera, poi Ekong chiude in extremis.

72' - Cambia idea Inzaghi, dovrebbe uscire Luis Alberto per Cataldi

70' - Jony da sinistra arma il mancino, fuori di molto. Tra poco dentro Caicedo e fuori Immobile.

68' - La Lazio ora fa giocare l'Udinese, ma gli spazi sono tutti chiusi.

66' - Larsen per Fofana, che però fa velo e il pallone non arriva ad Okaka. Udinese ora più propositiva.

65' - Lazzari vince un duello pure con Okaka: super partita per l'esterno biancoceleste.

64' - Fuori Lulic e dentro Jony, classica staffetta per Inzaghi.

63' - Tira Walace, che manda fuori di moltissimo. Si scalda con intensità Jony.

62' - Fallo di Radu su Mandragora, siamo intorno ai 35 metri per la punizione.

59' - Fuori De Paul e dentro Fofana. Il numero dieci bianconero è stato un fantasma in campo.

58' - Gotti pronto a cambiare la sua Udinese con le sostituzioni.

56' - I ritmi sono sono più bassi per merito della Lazio.

54' - Okaka! Davanti a Strakosha si fa ipnotizzare, grande parata dell'albanese. Ma tutto inutile: fuorigioco netto dell'ex Roma.

52' - LULIC! Cross di Lazzari per l'arrivo del capitano, che in terzo tempo schiaccia di testa, Musso respinge ed evita il peggio.

50' - Controllo assoluto della Lazio, c'è tantissima qualità in campo. Oggi stanno girando tutti, perfetto anche Leiva fin qui.

49' - Cross di Luis Alberto da punizione per Luiz Felipe in avanscoperta. Pallone troppo lungo, niente di fatto.

46' - Spinge forte anche l'Olimpico, veramente caldo e infiniti applausi per una ottima squadra fin qui.

46' - Si riparte!

FINE PRIMO TEMPO

45'+2' - Finisce qui il primo tempo con una bellissima Lazio.

45'+1' - Non sbaglia lo spagnolo, che festeggia usando una maglia per fare gli auguri alla mamma e al papà.

45' - LUIS ALBERTOOOOO! Non sbaglia il dieci della Lazio!

45' - RIGORE PER LA LAZIOO!! NETTO, Nuytinck stende Correa.

43' - Che bella Lazio ora! In avanti, ad ogni folata, è pericolosa. I difensori dell'Udinese sono sempre in sofferenza.

42' - Giocatori dell'Udinese un po' nervosi, problemi tra Nestorovski e Mandragora. Nella parte centrale del campo sta dominando un certo Lucas Leiva.

40' - Altro filtrante di Luis Alberto per Correa, l'argentino questa volta è in fuorigioco.

39' - Luis Alberto per Correa, per pochi centimetri l'argentino non ci arriva: esce Musso e ferma tutto.

38' - Ottima la partita fin qui della Lazio. Doppio vantaggio e partita in mano. Ora l'Udinese riprova ad affacciarsi di nuovo.

37' - Ciro dal dischetto è una sentenza: 17 in stagione con Musso da una parte e la palla dall'altra. Esplode l'Olimpico.

36' - IMMOBILE! RIGORE PERFETTOOOO!

34' - RIGORE PER LA LAZIO! Giudicato falloso l'intervento di Ekong sul Tucu giudicato falloso dall'arbitro al monitor VAR. Giallo anche per il difensore.

33' - Correa giù in area! Per Di Bello non c'è niente.

33' - Luiz Felipe! Destro rasoterra da fuori e palla fuori non di molto. Bella occasione per il difensore.

31' - Che occasione potenziale per la Lazio con la ripartenza di Correa. Palla poi per Milinkovic, ma fuori misura, occasione che sfuma.

30' - Cross di Larsen, respinge di testa bene Acerbi.

29' - Punizione battuta da Luis Alberto per la girata di Immobile, palla però fuori di un po'.

27' - Becao stende Lulic, altra posizione interessante per una punizione.

25' - Molto isolato per ora Okaka, l'ex Roma sta perdendo anche i duelli fisici con Acerbi e Radu.

23' - Udinese di nuovo in apnea: quando la Lazio pressa non riescono mai ad uscire gli avversari.

22' - Molto attivo anche in questo inizio Luis Alberto, tra i più in forma dei biancocelesti.

21' - Correa! Dribbling in area, ma scivola nel momento del tiro e la difesa dell'Udinese si salva.

20' - IMMOBILE! Cross di Lazzari per Ciro, che di testa ci prova in tuffo, Musso blocca a terra.

18' - Larsen su un cross spaventa la Lazio, il pallone però è troppo lungo e l'esterno manda fuori.

16' - All'Olimpico ora match più equilibrato, l'Udinese ha preso un po' le misure.

15' - Botta di Acerbi dai 30 metri, palla altissima. Il difensore voleva bissare il gol contro il Torino...

14' - Mandragora! L'Udinese ha la seconda chance per pareggiare, tiro di destro che sfiora il palo. Serve maggiore attenzione dietro.

14' - Ripartenza veloce di Immobile, poi è frettoloso nel servire Correa in profondità. Rimedia la difesa.

13' - Occasione Udinese, Nestorovski da solo in area calcia alto con il sinistro. Disattenzione in difesa biancoceleste che poteva costare caro.

10' - Continua il rendimento super di Immobile, che fa 16 in Serie A.

9' - Luiz Felipe per Milinkovic, che in area mette giù di petto e scarica per Ciro: il bomber non sbaglia! Lazio avanti. Proteste dei difensori dell'Udinese per una presenuta spinta del serbo, ma niente da rivedere. Tutto regolare.

9' - IMMOBILEEEEEEEE GOOOOOL LAZIO!

9' - Udinese in difficoltà per via della massima pressione dei biancocelesti. Squadra corta

7' - Lazio che è partita decisamente con il piglio giusto, è stabilmente all'interno della metà campo friulana.

6' - LUIS ALBERTO! Punizione bellissima, Musso fa una grande parata e mette in angolo.

5' - Fallo di De Paul su Immobile al limite, si prepara Luis Alberto.

5' - Palla sempre per i laziali, buon cross di Lulic, mette fuori Nuytinck.

4' - Ecco anche l'Udinese, calcio d'angolo rimediato da Larsen. Niente di fatto.

3' - Ancora Correa, questa volta con il destro da fuori: palla alta

2' - CORREA! Primo tentativo per i biancocelesti su girata di testa dell'argentino. Ottimo il cross di Lazzari.

2' - Prime battute e Lazio subito con il pallone tra i piedi e tutti in avanti.

1' - Partiti! Lazio in completo bianco e celeste attacca da Curva Sud verso Curva Nord. Primo pallone per i ragazzi di Inzaghi.

Tutto pronto all'Olimpico: squadre che arrivano sul terreno di gioco. A breve il fischio d'inizio.

Udinese a 14 punt in classifica, biancocelesti a 27. La squadra di Gotti però, reduce da il ko contro la Sampdoria, è avversario temibile e caccia di punti.

Inzaghi mette in campo la miglior Lazio possibile: tutti i titolari pronti a far male all'Udinese. In difesa c'è Luiz Felipe sul centrodestra.

Benvenuti nella diretta scritta di Lazio-Udinese. I biancocelesti vogliono correre ancora per mantenere il terzo posto. Segui tutte le azioni salienti del match grazia al nostro live.