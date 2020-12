RIVIVI LA DIRETTA - Milan - Lazio 3-2, Hernandez beffa nel finale i biancocelesti

Serie A TIM 2019-2020, 14ª giornata

Milan - Lazio 3-2 (9' Rebic, 17' Calhanoglu, 27' Luis Alberto, 59' Immobile, 92' Theo Hernandez)

Mercoledì 23 dicembre 2020, ore 20:45

Stadio Giuseppe Meazza, Milano

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (91' Dalot), Kalulu, Romagnoli, Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers (65' Castillejo. Dal 91' Maldini), Çalhanoğlu, Rebić; Leão (79' Hauge). A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Duarte, Musacchio, Díaz, Frigerio, Colombo. All.: Stefano Pioli.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (88' Hoedt), Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinković-Savić (74' Akpa Akpro), Escalante (46' Cataldi), Luis Alberto, Marušić; Correa (32' Muriqi), Immobile (74' Pereira). A disp.: Strakosha, Alia, Adeagbo, Armini, Franco, Anderson, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marco Di Bello (sez. di Brindisi)

Assistenti: Peretti – Fiorito

IU uomo: Sacchi

V.A.R.: Irrati

A.V.A.R.: Paganessi

Ammoniti: Escalante, Luis Alberto, Akpa Akpro, Muriqi (L), Krunic, Hernandez (M)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

93' - Termina qui il match, Lazio beffata nel finale.

92' - Gol del Milan: Theo Hernandez di testa sul corner di Calhanoglu prende il tempo a Luis Alberto e batte Reina.

91' - Fuori Calabria e Castillejo, dentro Maldini e Dalot.

90' - Tre minuti di recupero.

88' - Ultimo cambio per la Lazio: dentro Hoedt e fuori Patric.

88' - Giallo per Muriqi che interviene male su Tonali.

87' - Ancora Rebic, che si smarca in area e calcia a botta sicura. Stavolta il pallone termina fuori.

86' - Discesa impressionante di Hernandez che serve un pallone preciso in area a Rebic, Reina si supera e respinge.

80' - Giallo per Akpa Akpro per un intervento su Krunic.

79' - Fuori Leao e dentro Hauge nel Milan.

78' - Giallo per Theo Hernandez, che entra in maniera scomposta su Pereira.

74' - Doppio cambio per la Lazio: fuori Milinkovic e Immobile, dentro Akpa Akpro e Pereira.

73' - Donnarumma miracoloso sul tacco di Muriqi che aveva indirizzato il pallone verso l'anggolino.

69' - Ripartenza veloce della Lazio con Luis Alberto che dal limite dell'area calcia ma troppo centrale, non impensierendo Donnarumma.

65' - Fuori Saelemaekers e dentro Castillejo nel Milan.

64' - Giallo per Luis Alberto per un intervento in ritardo su Calabria.

59' - GOOOOOOOOOOOOOOOOAAAALLLLL! La pareggia la Lazio con un'azione splendida. Tocco morbido di Milinkovic che pesca Immobile in area, la conclusione al volo si infila nell'angolino.

53' - Ci prova Immobile con una conclusione dalla distanza potente ma troppo centrale. Blocca Donnarumma.

50' - Bella triangolazione condotta da Cataldi che entra in area poi mette al centro per Muriqi. Il tiro del kosovaro è impreciso e termina al lato.

48' - Tiro-cross fortissimo di Calhanoglu, Romagnoli non ci arriva di poco.

46' - Si riparte! Inzaghi cambia Escalante, ammonito, con Cataldi.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+4 - Duplice fischio di Di Bello. 2-1 alla fine del primo tempo.

45'+2 - Contatto in area rossonera Krunic-Immobile. Di Bello fischia in favore del rossonero.

45' - 4 minuti di recupero concessi da Di Bello.

44' - Ammonito anche Pioli.

43' - Luis Alberto ci prova direttamente da corner, Donnarumma riesce a respingere.

41' - Giallo anche per Krunic che interviene in maniera pericolosa su Escalante.

39' - Escalante ferma la ripartenza di Theo Hernandez, giallo per lui.

37' - Lazio in pressione, biancocelesti in completo controllo del pallone. Milan tutto nella propria metà campo.

32' - Fuori Correa e dentro Muriqi nella Lazio.

31' - Correa a terra. Problemi al polpaccio per lui. Lazio costretta al primo cambio.

27' - GOOOOOOOOOOOOOAAAAALLLLL!!! Donnarumma intercetta il rigore di Immobile, il pallone sbatte sul palo ma Luis Alberto di testa respinge in rete. Accorcia la Lazio.

26' - Rigore assegnato alla Lazio. Pestone di Kalulu a Correa. Ammonito Inzaghi per le proteste.

25' - Contatto nell'area del Milan, Correa a terra per una spinta di Kalulu. Di Bello va al Var a rivedere.

24' - Dribbling di Correa su Tonali, l'argentino entra in area e calcia. Donnarumma mette in corner.

20' - Gioco fermo per un piccolo problema muscolare per Donnarumma. Il portiere sembra poter comunque continuare la gara.

17' - Raddoppia il Milan. Calhanoglu dagli undici metri spiazza Reina.

16' - Arriva la conferma del Var. Rigore per il Milan.

15' - Rigore per il Milan. Fischiato un presunto fallo di mano di Patric sulla conclusione dall'interno dell'area di Rebic. Controllo Var in corso.

12' - Primo squillo della Lazio, con la discesa di Marusic, che resiste al contrasto di Calabria, poi entra di forza in area e calcia col sinistro. Pallone di un soffio al lato.

10 - Ancora Milan con Leao, che calcia potente rasoterra ma trova Reina ben piazzato.

9' - La sblocca il Milan. Sul calcio d'angolo di Calhanoglu, Rebic si libera della marcatura di Marusic e stacca indisturbato di testa spedendo il pallone nell'angolino alla sinistra di Reina.

5' - Prima occasione per il Milan: Kalulu spezza la manovra della Lazio, Rebic riparte in contropiede poi mette al centro per Calhanoglu che spara alto. Reina controlla il pallone uscire.

4' - Lazio subito aggressiva e in pressing sul portatore di palla del Milan.

1' - Si parte! Di Bello dà il via al match

Aggiornamento ore 20.40 - Squadre negli spogliatoi. Pochi minuti e Di Bello darà il via a Milan-Lazio.

Aggiornamento ore 20.20 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento. Esercizi intensi per la Lazio, sotto l'occhio attento di Simone Inzaghi.

PRIMO TEMPO - Recuperato Correa, Inzaghi si affida all'argentino e a Immobile per provare a scardinare la difesa del Milan. Caicedo partirà invece dalla panchina. In difesa, vista l'assenza di Acerbi, il tecnico biancoceleste sceglie Luiz Felipe centrale, Patric e Radu ai suoi lati. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Milan-Lazio.