RIVIVI LA DIRETTA - Torino-Lazio, Martusciello in conferenza: “Ottima reazione, Sarri è contento”

Al termine di Torino-Lazio, quinta giornata del campionato di Serie A terminata sul risultato di 1-1, Giovanni Martusciello, vice di Sarri che ha scontato l'ultima giornata di squalifica, ha analizzato così il match in conferenza stampa: "Abbiamo sofferto il giusto, si sapeva che affrontavamo una squadra tosta. Le difficoltà ci sono state e ci siamo allenati in settimana per questo. Se ci si deve far condizionare dal fatto che loro siano andati in vantaggio e noi abbiamo pareggiato allora è un altro conto. La squadra mi è piaciuta molto nella prima metà del secondo tempo, abbiamo paleggiato e creato diverse occasioni. Ho visto una squadra solida che non ha mollato neanche dopo il gol, ottima reazione. Mister Sarri è contento, io anche. Ora recuperiamo le energie in vista del derby".

ENTUSIASMO - "Non vedo mancanza di entusiasmo. Vedo un gruppo che si allena bene e assimila durante le sedute. Abbiamo pagato a caro prezzo la partita di Milano, dove abbiamo giocato male è meritato di perdere. Contro il Cagliari non meritavano di perdere. Il derby non c'è bisogno di prepararlo. Va affrontato come giusto che sia".

MANCANZA DEL GIOCO - "È una domanda buffa. Una squadra così contro una compagine aggressiva come il Toro non ha mancanze nel gioco. Il Torino è una squadra forte, vedrete che campionato farà. Queste sono polemiche che non esistono. Siamo in difficoltà perché siamo indietro con i concetti che vogliamo dare. Le prestazioni ci sono. Vedo una squadra tranquilla e serena che gioca a testa alta. Non è perché è arrivato Sarri si devono fare 6 vittorie di fila, soprattutto per il cambiamento che c'è stato e ciò che si è ereditato".