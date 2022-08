RIVIVI LA DIRETTA | Valladolid - Lazio 4-1 d.c.r: trofeo agli spagnoli. Vecino e Milinkovic sbagliano i rigori

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

6 agosto 2022, ore 20:00

XLVIII Trofeo 'Ciudad de Valladolid'

Stadio José Zorrilla, Valladolid

FORMAZIONI UFFICIALI

VALLADOLID (4-3-3): Asenjo (Masip 46'); Luis Pérez (Hugo Vallejo 73'), Javi Sánchez, El Yamiq, Escudero (Arroyo 73'); Aguado (60' Roque Mesa), Monchu, Kike (60' Ivan Sanchez); G. Plata (Oscar Plano 46') (Chuki 73'), Toni Villa (Olaza 73') , Sergio León (Victor Garcia 73'). A disp.: Yari, Waldo, Sekou Gassama, Joaquin F., Torres, Chuki. All.: Pacheta.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari (Hysaj 79'), Patric (59' Gila), Romagnoli (Casale 78'), Marusic; Milinkovic, Cataldi (59' Marcos Antonio), Basic (59' Vecino); Felipe Anderson, Immobile (Cancellieri 81'), Pedro (Zaccagni 46'). A disp.: Adamonis, Furlanetto, Radu, Kamenovic, Kiyine, Bertini, Romero, Raul Moro. All.: Sarri.

IL VALLADOLID VINCE IL XLVIII TROFEO 'CIUDAD DE VALLADOLID' AI CALCI DI RIGORE CONTRO LA LAZIO PER 4-1.

CALCI DI RIGORE

GOL VALLADOLID - El Yamiq segna il quarto e ultimo rigore. 4-1 d.c.r. è il risultato finale.

ERRORE LAZIO - Vecino si fa parare il tiro dal dischetto.

GOL VALLADOLID - Ivan Sanchez realizza il terzo penalty. 3-1.

ERRORE LAZIO - Milinkovic spara alto il secondo rigore biancoceleste.

GOL VALLADOLID - Olaza col cucchiaio segna. 2-1

GOL LAZIO - Zaccagni trasforma il primo rigore. 1-1.

GOL VALLADOLID - Javi Sanchez inizia la lotteria dei rigori. 1-0. Battuto Maximiano che aveva intuito l'angolo

SECONDO TEMPO

90'+2' - Finiscono 0-0 i tempi regolamentari. Si andrà ai rigori.

90'+1' - Zaccagni non trova in profondità Cancellieri che sarebbe stato a tu per tu con Masip.

90' - Assegnati 2 minuti di recupero.

89' - GIALLO VALLADOLID. Victor Garcia si prende il cartellino giallo per un fallo su Vecino.

88' - Ottimo recupero di Gila che copre sulla controffensiva spagnola.

85' - Milinkovic alla battuta ha cercato di agirare la barriera, ha aperto troppo il piatto e spedito il pallone a lato di Matip.

84' - GIALLO VALLADOLID. Monchu ammonito dopo le proteste per il calcio di punizione concesso alla Lazio poco distante dalla mezza luna dell'area di rigore.

82' - GIALLO LAZIO. Sul taccuino di Moral c'è anche il nome di Vecino.

81' - CAMBIO LAZIO. Cancellieri prende il posto di Immobile.

79' - CAMBIO LAZIO. Esce Lazzari ed entra Hysaj.

78' - CAMBIO LAZIO. Casale entra al posto di Romagnoli.

73' - CAMBIO VALLADOLID. Pacheta schiera Hugo Vallejo, Víctor García, Olaza, Arroyo e Chuki al posto di Luis Pérez, Sergio León, Toni Villa, Escudero e Óscar Plano.

72' - Cooling break. I giocatori si fermano per bere e recuperare.

71' - Pericolo Valladolid! Cross in mezzo, Gila svetta e libera l'area colpendo Marcos Antonio. Il brasiliano è rimasto a terra.

70' - Buon inizio di Marcos Antonio che recupera palla e serve in profondità Marusic, coperto però dalla difesa.

68' - Pericolo Lazio! Immobile spara alto. Marcos Antonio aveva servito il capitano della Lazio che dal limite ha sbagliato il tiro.

68' - Il Valladolid prova a uscire palla al piede dalla propria metà campo, ma Milinkovic ferma tutto.

65' - Pericolo Lazio! Marcos Antonio ruba il pallone dai piedi di Toni Villa, riparte da solo e crossa per Immobile che non sfrutta l'incertezza della difesa.

62' - Milinkovic alla conclusione dall'interno dell'area, Masip in presa bassa senza problemi.

60' - CAMBIO VALLADOLID. Ivan Sanchez e Roque Mesa al posto di Kike e Aguado.

59' - CAMBIO LAZIO. In campo Vecino, Gila e Marcos Antonio per Basic, Marcos Antonio e Patric.

57' - Lazzari interviene in modo scordinato in area di rigore, atterra l'attaccante, ma l'arbitro non crede sia necessario il penalty.

56' - Pericolo Lazio! Lazzari fa il buono e il cattivo tempo, si accentra e prova la conclusione. La palla s'impenna e Felipe Anderson colpisce male di testa.

53' - GIALLO LAZIO. Lazzari viene ammonito.

53' - Pericolo Lazio! Contropiede azionato da Immobile, Basic tenta il pallonetto, ma in due tempi Masip gli nega il gol.

52' - Pericolo Valladolid! Da calcio d'angolo Kike riceve e trova Oscar Plano che di testa anticipa tutti, ma sbaglia la mira.

51' - Patric anticipa Sergio Leon e spedisce il pallone in fallo laterale.

50' - Felipe Anderson brucia una bell'azione manovrata della Lazio, partita dallo scambio tra Immobile e Milinkovic.

46' - SOSTITUZIONE VALLADOLID. Gli spagnoli inseriscono Masip e Oscar Plano al posto di Asenjo e Plata.

46' - SOSTITUZIONE LAZIO. Zaccagni prende il posto di Pedro, acciaccato per il colpo subito nel primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo di Valladolid - Lazio.

PRIMO TEMPO

45'+1' - Duplice fischio, finisce 0-0 il primo tempo tra Valladolid e Lazio.

45'+1 - Chiude in avanti la Laziocon Milinkovic che cerca Immobile, ma non lo trova.

45' - Concesso 1 minuto di recupero.

44' - Manovra prolungata della Lazio che cerca il pertugio giusto per beffare la difesa avversaria, Lazzari arriva al cross, ma è troppo lungo per tutti.

43' - Pericolo Valladolid! Sergio Leon colpisce la traversa risparmiando i biancocelesti.

41' - Monchu batte il corner dalla destra, trova villa che dal limite si coordina, ma Maximiano si fa trovare pronto.

37' - Felipe Anderson pescato in fuorigioco: il brasiliano era oltre la linea difensiva al momento del passaggio di Lazzari.

36' - La Lazio prova a costruire un'azione offensiva, ma Plata blocca il giro palla biancoceleste.

33' - GIALLO LAZIO. Ammoniti Patric, Pedro e Cataldi in seguito alle proteste per il calcio di punizione assegnato agli spagnoli.

32' - Corner battuto corto, Escudero calcia dal limite, ma la mira è sbagliata.

31' - Secondo angolo per il Valladolid. Il tiro di Sergio Leon è stato spedito fuori dalla deviazione di Romagnoli.

31' - GIALLO VALLADOLID. Escudero è il primo ad essere inserito nella lista dei cattivi dopo che ha bloccato irregolarmente la progressione di Lazzari.

29' - Basic concede al Valladolid il primo corner della partita dopo aver ripiegato in area di rigore e aver chiuso un'azione offensiva.

26' - Sostituzione all'interno della squadra arbitrale: si ferma il direttore di gara Muniz Ruiz, infortunato. Al suo posto il quarto uomo Vicente Moral.

25' - Cooling break: fermato il gioco per permettere ai giocatori di refrigerarsi.

23' - Romagnoli blocca la ripartenza di Javi Sanchez, l'arbitro fischia fallo e lo avverte verbalmente che l prossima volta scatterà il cartellino.

22' - Azione manovrata della Lazio partita dai piedi di Pedro che apre il gioco per Lazzari, l'esterno crossa in mezzo, ma non trova nessuno.

20' - Monchu ferma irregolarmente Milinkovic colpendolo da dietro.

18' - Felipe Anderson regala una grande occasione al Valladolid: fallo del brasiliano, gli spagnoli battono velocemente e Toni Villa cerca Plata che però non trova la porta.

16' - Lazzari sfreccia sulla catena di destra, cerca Immobile che si avvita per il colpo di testa, ma il capitano della Lazio viene anticipato dalla copertura difensiva degli avversari.

14' - Lancio lungo di Patric che cerca in profondità Felipe Andrson, ma il pallone schizza fuori.

13' - Il pressing alto del Valladolid induce più volte la Lazio all'errore nella fase della costruione dell'azione. Questa volta ad approfittarne è Sergio Leon, coperto però dall'ottimo Patric.

11' - Prima occasione della Lazio con Pedro alla conclusione, murata, dopo l'azione in progressione con Immobile e Basic.

9' - Pericolo Valladolid! Milinkovic perde palla nella propria trequarti, i padroni di casa recuperano la sfera con Monchu che va al tiro, ma sbaglia di poco.

8' - I padroni di casa approfittano della Lazio momentaneamente in dieci (Pedro fuori dal campo per farsi medicare) per attaccare con una buona circolazione di palla.

5' - A terra Pedro dopo un dribbling ai danni di Monchu. Il centrocampista ha sferrato un pestone al biancoceleste che fa fatica a rialzarsi.

3' - Cataldi atterrato da Kike guadagna calcio di punizione a centrocampo.

2' - La Lazio perde palla e il Valladolid parte in contropiede e segna. Tutto fermo però perché fuorigioco.

1' - Partiti! Inizia Valladolid - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 19:40 - I biancocelesti sono scesi sul manto verde del José Zorrilla per effettuare il riscaldamento.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it benvenuti alla diretta scritta dell'ultimo test pre campionato della Lazio. In Spagna si chiude la preparazione dei biancocelesti: a Valladolid la sfida con i padroni di casa nel XLVIII Trofeo 'Ciudad de Valladolid'. Settimana prossima ci sarà la 1^ giornata di Serie A contro il Bologna all'Olimpico.