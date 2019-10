UFFICIALE - Lazio, Correa rinnova sino al 2024: il comunicato

La Lazio riparte da Correa. Tramite un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, la società biancoceleste ha reso noto il rinnovo di contratto sino al 2024 del Tucu, prolungando di un ulteriore anno il precedente accordo. Un rinnovo atteso da mesi e finalmente arrivato, a coronamento della stima e della fiducia riposta nel calciatore argentino da parte di tutta la dirigenza e di mister Simone Inzaghi. Dopo il calcio di rigore sbagliato nell'ultima gara di campionato contro il Bologna e le successive critiche, per Correa un valido motivo per sorridere e tornare a essere decisivo per la Lazio e per la nazionale argentina. Di seguito il comunicato ufficiale.

La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto delle prestazioni sportive del calciatore Joaquin Correa sino al 30/06/2024.

Pubblicato il 10/10 alle 13:35