VIDEO - Genoa-Lazio 2-3: i gol di Marusic,Immobile e Cataldi con le urla di Zappulla

Riviviamo insieme anche questa volta i gol della Lazio che espugna il Marassi di Genova. Un 2-3 che porta i biancocelesti a un punto dalla Juventus e non cambia il distacco fra le due al termine di una giornata segnata sugli altri campi dallo stop per il coronavirus. Ed eccole quindi le urla del direttore Alessandro Zappulla: CLICCA QUI PER RIVIVERE I GOL O ATTENDI IL CARICAMENTO A FINE ARTICOLO