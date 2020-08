Calciomercato, il padre di David Silva: "Sarei felice di vederlo alla Lazio con Luis Alberto"

"A David la Serie A piace molto, io sarei felice se si trasferisse alla Lazio, ma ovviamente è una decisione sua". Dopo le parole pronunciate ieri su Onda Cero, Fernando Jimenez, padre di David Silva ha parlato aTuttoMercatoWeb.com del futuro di suo figlio. La Lazio continua a crederci e spingere per assicurarsi le gesta del Campione del Mondo del 2010 che si svincolerà dal City dopo la final eight di Champions. Il papà non chiude all'ipotesi biancoceleste, ma anzi rilancia: "Diciamo che il campionato italiano gli è sempre piaciuto molto e anche a me, personalmente, piacerebbe se si trasferisse in Italia e nella Capitale. La Serie A è una delle leghe con più storia, qualità e blasone. Continuerebbe a giocare la Champions, David può essere protagonista ancora tanti anni ad alti livelli nel calcio europeo e alla Lazio, in particolare, troverebbe anche un altro spagnolo come Luis Alberto. Ma, ovviamente, questa è una decisione che spetta solamente a lui".

FUTURO - Fernando Jimenez conferma di aver parlato con il figlio del suo futuro che nei prossimi giorni sarà svelato: "La scelta è solo sua adesso. Parliamo di una scelta professionale e di vita, sulla quale David sta riflettendo. Sono arrivate diverse proposte per il futuro e mio figlio saprà sicuramente scegliere quella a lui più congeniale. Manchester City-Real Madrid? La sua testa ora è concentrata solamente su questo big match e sulle possibili final 8 di Lisbona, vincere la Champions col City sarebbe la ciliegina sulla torta".