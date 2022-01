Calciomercato Lazio, contatti Lotito - Setti per Casale: la situazione

Chiusa la cessione di Muriqi al Maiorca ora la Lazio accelera per le operazioni in entrata. L'uscita del kosovaro ha dato un po' di margine per chiudere un paio di acquisti in prestito oneroso con diritto di riscatto e uno dei nomi più caldi è quello di Casale dell'Hellas Verona. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nella giornata di sabato ci sono stati dei contatti tra Lotito e Setti: il presidente scaligero è disponibile alla cessione ma pretende l'obbligo di riscatto, il numero uno biancoceleste invece è pronto a rendere oneroso il prestito con diritto. Lotito fa leva anche sugli ottimi rapporti tra le due società, da sempre sullo stesso fronte nelle battaglie che riguardano la politica calcistica e reduci dall'operazione Zaccagni, andata in porto nell'ultimo giorno del calciomercato estivo. In casa Lazio c'è la consapevolezza che si arriverà fino a lunedì e l'ottimismo di riuscire a portare il calciatore a Roma. Il presidente biancoceleste crede fortemente nel nuovo corso targato Maurizio Sarri e vuole sostenere il processo di cambiamento anche in questa sessione di mercato con l'acquisto di Casale, difensore indicato proprio dal tecnico. Le prossime ore saranno molto calde e già nella mattinata di domenica è previsto un nuovo contatto tra le parti.

