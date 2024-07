Calciomercato Lazio | Il Nacional tenta Vecino: la situazione

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Nacional vuole riportare Matias Vecino a casa. La notizia è rimbalzata ieri dall’Uruguay, trova conferme, ma va fatto ordine. La Lazio non vorrebbe privarsi di Vecino, soprattutto non vorrebbe farlo lasciando il giocatore libero a parametro zero. Situazione simile a quella di Immobile. Vecino è stata una della poche note liete dell’ultima stagione, Baroni lo considera un jolly importante, lo scenario cambierebbe se fosse Vecino a chiedere esplicitamente d’andare via e se il Nacional riconoscesse un indennizzo economico alla Lazio. Per ora il giocatore non ha fatto pressioni per andar via, ma occhio ai prossimi giorni, non si possono escludere colpi di scena. Vecino, a fine maggio, s’era espresso così su un possibile ritorno al Nacional, club nel quale ha militato tra il 2011 e il 2013: «Il mio progetto di vita è tornare in Uruguay prima o poi. Oggi non lo so, perché i miei figli crescono e hanno i loro amici qui in Italia. Per ora la mia idea è continuare in questo paese, perché ci sentiamo a casa. E al momento non guardo oltre il contratto con la Lazio. In passato ci sono state delle chiamate, ma non dall'Uruguay. Non escludo di tornare a giocare lì, ma poi non dipenderà mai solo da me. Se dovessi tornare al Nacional dovrò essere in buone condizioni, perché è competitivo ed è un club che ti pretende. Vedremo più avanti ». Lotito aspetta, non vuole cedere Vecino a zero, è la linea presidenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge