Calciomercato Lazio | Politano torna di moda: può arrivare se...

Ore importanti per il calciomercato della Lazio. La sessione è appena iniziata e i nomi che circolano in orbita biancoceleste sono tanti e in diversi ruoli. La dirigenza è al lavoro per regalare a Sarri un secondo portiere, un terzino sinistro, almeno un centrocampista, un attaccante e un esterno offensivo. Quelli di Orsolini e Berardi sono i profili preferiti per l'ultimo ruolo. Non va esclusa, però, l’ipotesi Politano. Come appreso dalla nostra redazione, infatti, non si dovessero concretizzare le priorità della Lazio e se l'ala del Bologna non dovesse convincere fino in fondo il mister e il suo staff, la pista che porta al 21 del Napoli potrebbe riaccendersi improvvisamente. E' un nome caldo per le prossime settimane.

