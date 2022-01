Carmine Menna: "Ciro e Jessica Immobile, Zaccagni e la Nasti: vi dico tutto"

ESCLUSIVA CARMINE MENNA - Cosa hanno in comune Ciro e Jessica Immobile, Mattia Zaccagni e Chiara Nasti? Tutti si allenano con Carmine Menna. Il personal trainer dei vip sta spopolando tra i personaggi famosi e la sua piattaforma è super seguita. Con quasi 91 mila followers su Instagram, anche sui social l'istruttore segue da vicino i suoi clienti. Il fitness trainer si è raccontato ai nostri microfoni spiegando un po' la sua professione: "Sono un Personal Trainer certificato con una laurea in Scienze Motorie. Ho fatto per tanti anni il Direttore Tecnico di un centro a Torino, poi ho deciso di mettermi in proprio. Ho iniziato con le lezioni dal vivo e ho studiato questo mondo digitale per cercare di arrivare a più persone. Avevo iniziato ad ampliare la parte digitale quando è cominciato il covid. La pandemia ha accelerato tutti i processi. Noi come mentalità italiana siamo molto più indietro rispetto all'America, ma questa situazione ha chiaramente cambiato un po' tutto. Io ho studiato diversi format e con la pandemia tutto è stato immediato. C'è grande soddisfazione perché mi permette di dedicarmi a un'ala del mio lavoro che andava a rilento visti i grandi ritmi che avevo con le lezioni dal vivo. Il digital mi ha permesso di seguire tantissime persone. Sono riuscito a trasferire la stessa efficacia sulla piattaforma della lezione individuale".

LAVORO E CALCIATORI - Menna è tra i più ricercati e il suo lavoro non conosce pause: "Ho tre gruppi avviati, ne sto per lanciare un altro. Non mi fermo un attimo e lavoro davvero tanto. Le lezioni private sono saturo e ho liste d'attesa diverse e lunghe. Sia in presenza che da remoto riesco a fornire il massimo della competenza. Ho dei pacchetti alla portata di tutti, chiaro che dipende dal lavoro che mi viene richiesto e dalle modalità che chiaramente cambia anche il prezzo. Fortunatamente il lavoro non manca mai". Tra i vip è uno dei più richiesti: "Seguo tanti personaggi e calciatori. Non mi va di citarli tutti perché tanti preferiscono lavorare senza annunciarlo sui social. Certo è una soddisfazione aver lavorato con Immobile, Insigne e Spinazzola che hanno vinto l'Europeo". Anche

CIRO E JESSICA IMMOBILE - Micaela Persico e Daniele Rugani sono suoi clienti e amici, ma anche Ciro e Jessica Immobile non rinunciano a lui. Un rapporto che va avanti da tempo come ci racconta Carmine: "Con Jessica e Ciro sono quasi due anni che lavoriamo insieme. Loro hanno una mole di lavoro impressionante, si pensa che un calciatore si diverta e basta ma non è così. Lavoro fisico, tecnico, tattico e anche in veste preventiva non hanno molto tempo libero. Ciro ha avuto un paio di problemi di rigidità muscolare su cui stiamo cercando di lavorare. La pandemia non ha aiutato per le partite continue e i ritmi assurdi. L'incidenza degli infortuni è aumentata su flessori, polpacci e adduttori. Hanno tempi di recupero quasi inesistenti. Fanno massaggi, fisioterapia e crioterapia ma la mole di lavoro c'è. Organicamente abbiamo bisogno di tempi di recupero che il calendario della stagione non permette tra campionato, coppe e nazionali. Non è un caso che gli infortuni si siano moltiplicati rispetto al 2018 e 2019". Per la coppia il trainer ha solo parole al miele: "Ciro è fantastico e non va sovraccaricato. Con Jessica si partiva da una forma fisica invidiabile, ma era poco strutturata e poco definita. Lei era molto magra e slanciata, ma abbiamo lavorato tutto soprattutto su gambe e glutei. Abbiamo rassodato e strutturato il suo corpo. Lavoriamo tanto sulla postura e su tutti i muscoli posteriori. Lei è una costante e che si impegna senza batter ciglio".

ZACCAGNI E CHIARA NASTI - Sempre in casa Lazio anche Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono suoi clienti. Anche per loro ci sono solo belle parole: "Con Zaccagni abbiamo fatto un po' di resistenza e abbiamo fatto un po' di esplosività per farsi trovare pronto dopo le feste natalizie. Durante la vacanza a Dubai non si è mai fermato, si sentiva carico e in forma. Voleva farsi trovare pronto dal mister Sarri. Chiara la conosco bene e lavoriamo insieme da quasi tre anni. Siamo amici a prescindere dagli allenamenti, è una persona buona e di cuore. Spesso sui social è più sfrontata e diretta, ma in realtà è una persona gradevole e dal cuore grande. Mattia è davvero un bravo ragazzo e un gran lavoratore sono contento che stia trovando sempre più spazio".

©️ RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge