Jeda: "Lazio performante, per il Cagliari sarà dura. Fine stagione? Ha ragione Sarri"

Riguardo all’imminente match tra Lazio e Cagliari, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Jeda, attaccante di rilievo dei sardi tra il 2008 e il 2010.

Che tipo di partita ti aspetti?

“Molto complicata per il Cagliari, benché sia in un buon momento. La Lazio vista in Champions mi sembra molto performante”.

Sotto quali aspetti il Cagliari potrebbe insidiare la Lazio?

“Secondo me il Cagliari dovrebbe, laddove ci fossero, capitalizzare i momenti di poca concentrazione da parte della squadra di Sarri. In questo campionato, spesso, la Lazio ha avuto momenti in cui è sparita dal match. L’ultima volta, contro la Salernitana”.

Da ex attaccante: ti convince l’impiego “centellinato” di Immobile?

“Io penso che Immobile sia fondamentale per la Lazio e anche Sarri lo sa. Normale che, con l’avanzare del tempo, non si possono giocare sempre tutte le partite. Io credo che sia una gestione appositamente concordata tra allenatore e giocatore. Alla fine, succede sempre così”.

Dove collocheresti in classifica la Lazio a fine campionato?

“Secondo me Sarri ha ragione sul discorso riguardante il fatto che si giocano troppe partite ravvicinate. Anche molti infortuni muscolari, come quelli del Milan, derivano da questo motivo. Per la qualità dell’organico, prospetto una Lazio che riuscirà a qualificarsi in Europa League”.

