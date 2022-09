Lazio - Feyenoord, Sarri lancia delle novità: previsto turnover con debutto

Oggi si torna all'opera. Questo pomeriggio, la Lazio tornerà ad allenarsi sotto il sole di Formello dopo la giornata di riposo concessa ieri da Sarri. Dopo la sconfitta contro il Napoli, i biancocelesti mettono nel mirino il debutto in Europa League. Giovedì sera all’Olimpico, la Lazio incontrerà alle 21:00 il Feyenoord. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, si prospetta un turnover ampio dopo le cinque giornate di campionato. Dopo lo sfortunato esordio in Serie A, tra i pali dovrebbe esserci Maximiano dal primo minuto. In difesa, dovrebbero tirare il fiato sia Marusic che Romagnoli, confermati invece Lazzari e Patric. A completare la coppia difensiva con lo spagnolo toccherà a Casale, con Hysaj sulla corsia di sinistra. A centrocampo, possibile che Milinkovic parta dalla panchina. Al suo posto Basic, con Marcos Antonio in regia: sulla sinistra il ballottaggio è tra Vecino e Luis Alberto. Il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Cancellieri al posto di Felipe Anderson, al fianco di Immobile con Zaccagni a completare il terzetto.