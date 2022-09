MOVIOLA - Cremonese - Lazio | Orsato bene, ma sul rigore decisivo il Var

Il fischietto di Schio dirige bene, ma solo l'intervento dell'addetto al Var permette di assegnare il penalty ai biancocelesti...

Dominio Lazio sul campo della Cremonese, biancocelesti che si mettono alle spalle la debacle in Danimarca e si rilanciano. Orsato di Schio arbitra in maniera ordinata e sicura come al suo solito. Sempre attento e vicino all'azione, determinante l'intervento del Var in occasione del rigore, ma l'episodio era difficile da vedere al monitor, figuriamoci dal vivo.

GLI EPISODI PRINCIPALI:

7' - Lazio in vantaggio grazie a Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste, lanciato da Milinkovic Savic, mette alle spalle di Radu. Il centravanti parte in posizione regolare. In precedenza Zaccagni aveva subito fallo da Sernicola, ma Orsato aveva fatto proseguire per la regola del vantaggio.

17' - Cross di Immobile deviato da Lochoshvili in corner tra le proteste del capitano biancoceleste. Orsato concede il corner, ma il Var inizia il check. Una decisione difficile perché il difensore di casa va al contrasto con le braccia alte e il pallone colpisce il braccio destro. Lunga revisione e Orsato viene richiamato al monitor. Dopo una revisione fotogramma per fotogramma il direttore di gara assegna il rigore che Immobile trasforma. Il georgiano ha contrastato l'avversario con le braccia troppo lontane del corpo ad aumentare il volume corporeo.

38' - Ammonito Casale per un intervento su Dessers, decisione giusta

45' - Quattro minuti di recupero vista la lunga review in occasione del rigore.

45+2' - La Lazio cala il tris grazie a Milinkovic Savic, il più lesto di tutti a lanciarsi sulla respinta corta di Radu su tiro di Zaccagni. Il serbo parte in posizione regolarissima

73' - Ammonito Vzquez per una trattenuta di Felipe Anderson, giusta la scelta del fischietto

78' - Problemi per Patric nel momento delle ultime sostituzioni per la Lazio. Sarri capisce che rischia di bruciare lo slot e urla e richiama l'attenzione. Basic rileva Milinkovic Savic e Gila entra al posto di Patric. Il mister biancoceleste cambia però le carte in tavola e rimedia il giallo di Orsato. Il mister era diffidato, non ci sarà contro lo Spezia