PAGELLE Empoli - Lazio: Romagnoli timbra, Patric è perfetto! Sarri secondo per primo...

PROVEDEL 6,5: Premiato come miglior portiere della Serie A 2022-23. Festeggia con il piatto della casa, in trasferta: un altro clean sheet, e sono 21 in campionato. A Empoli, per centrarlo, deve sforzarsi soltanto nel finale sulla conclusione di Cambiaghi.

HYSAJ 6,5: Si sposta a destra per favorire la titolarità di Pellegrini. Non sbanda e quando può regala la sovrapposizione a Felipe Anderson. Applicato e concentrato, anche per lui è stata una stagione molto convincente.

PATRIC 7: Ogni partita dimostra di essere cresciuto in modo esponenziale. Legge in anticipo ogni situazione, non rischia interventi spericolati, non si fa saltare nell’uno contro uno, imposta che è una bellezza. Al Castellani è il migliore in campo.

ROMAGNOLI 7: Di testa, con la testa. Quella usata per tutta la stagione, necessaria per comandare un reparto che in campionato non ha quasi mai sbandato. Meritava di chiudere così la sua prima annata alla Lazio: rendimento da applausi scroscianti.

Dal 70’ CASALE 6: Venti minuti in coppia con Patric, tengono blindata la porta.

PELLEGRINI 6: Trova l’esordio da titolare in campionato nel turno conclusivo. Avanza appena può, le diagonali difensivesono puntuali. La personalità non gli manca per niente.

MILINKOVIC 6,5: Forse l’ultima con la Lazio, si vedrà. Nel frattempo sostanza e inserimenti, passaggi e contrasti, palleggi volanti da terra e filtranti succosi. Gara da Sergente, da calciatore coi superpoteri e con un super attaccamento alla maglia.

Dal 93' BERTINI sv

VECINO 6,5: Si piazza tra le due mezzali offensive coprendogli le spalle. Buona interdizioni, quando Romagnoli non si fa nessun problema a ricorrere alle cattive e a beccarsi il giallo tattico.

Dal 70’ CATALDI 6: Dal 30 aprile a oggi ha vissuto un calvario, riesce a recuperare in tempo dall’infortunio al polpaccio e ad aggiungere una presenza al conteggio personale. Bello rivederlo in campo dopo oltre un mese.

LUIS ALBERTO 7: Partendo dalla fine: fiondata all'angolino e festa anticipata. Gol e assist, suo il corner telecomandato sulla testa di Romagnoli. Teso e preciso, la deviazione trasforma il suo angolo in qualcosa di imparabile. Nella ripresa aveva spedito in porta Immobile, altre 2-3 verticalizzazioni le aveva servite prima dell’intervallo. Poi firma il 2-0 da standing ovation.

FELIPE ANDERSON 6: E sono 98! Su 98 eh… Nell’ultimo periodo è stato meno brillante, parliamo pur sempre di uno che non ha rifiatato mezza volta in due stagioni. Qualche imprecisione di troppo per uno coi suoi mezzi, si abbona tutto vista la dedizione costante. Sarebbe bello calcolare i chilometri fatti dalla prima alla 38esima.

IMMOBILE 6,5: Vicario gli devia il colpo sotto, sembrava un gol fatto. Nel secondo tempo il portiere si ripete sulla sua botta dal limite, non scrive il nome nel tabellino dei marcatori solo per merito del numero 13 dell'Empoli. Altuista appoggia però il pallone

PEDRO 6,5: Fa frullare le gambe, esce quando subentra la stanchezza e la Lazio ha già sbloccato. Ci prova da fuori, in acrobazia e pressando assatanato. Può anche steccare la prestazione, ma la mentalità da campione è evidente ogni volta.

Dal 63’ ZACCAGNI 6: Sarri gli risparmia un’ora, come Felipe ha giocato con la lingua di fuori l’ultimo mese e mezzo.

ALL. SARRI 7: Secondo posto protetto, prima volta da quando Lotito è presidente. La finestra sulla Champions l’aveva spalancata già da un paio di partite, eppure la sua squadra continua compatta e imperterrita a portare avanti la sua idea di calcio.

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario 6,5 (Ujkani sv); Stojanovic 6, Walukiewicz 5,5, Luperto 5,5, Cacace 6; Grassi 5,5 (Henderson 6), Bandinelli 6 (Haas 6); Akpa Akpro 6,5, Fazzini 6 (Satriano sv), Cambiaghi 5,5; Piccoli 5,5 (Destro 6). All.: Zanetti 6.