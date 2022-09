Europa League, il Feyenoord strapazza lo Sturm Graz: la classifica del girone

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seconda gara di Europa League in archivio. Brutto ko della Lazio battuta 1-5 dal Midtjylland. Non solo i danesi, anche il Feyenoord può sorridere in questa giornata. Gli olandesi hanno infatti battuto per per 6-0 lo Sturm Graz: doppietta di Jahanbakhsh, rete di Hancko, Danilo, Gimenez e Idrissi. Proprio in virtù del risultato dell'altra gara che si è disputata alle 18.45 nel Gruppo F sono ora tutte a pari punti, avendo vinto un match ciascuna.

CLASSIFICA GIRONE F

Lazio - 3

Feyenoord - 3

Midtjylland - 3

Sturm Graz - 3