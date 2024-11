Europa League | La Lazio sempre in vetta: la classifica aggiornata

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi

Terminata la terza giornata si apre la quarta della nuova UEFA Europa League. La Lazio ha vinto e convinto a Enschede contro il Twente. Uno 0-2 che li porta in vetta alla classifica a girone unico. In attesa del match di domani contro il Porto, seguono a pari punti, ma con una differenza reti inferiore, il Tottenham e l'Anderlecht. Il nuovo formato, che vede 36 squadre in un unico girone, consentirà alle prime 8 di accedere direttamente agli ottavi, mentre chi si assesterà tra la posizione numero 9 e la 24 dovrà giocarsi lo spareggio a eliminazione diretta. Ecco di seguito la classifica aggiornata alla quarta giornata.

1. Lazio 9 - differenza reti +8

2. Tottenham 9 d.r. + 5

3. Anderlecht 9 - d.r. +4

4. Ajax 7 d.r. +7

5. Galatasaray 7 d.r. +3

6. Frankfurt 7 d.r. +3

7. Midtjylland 7 d.r. +3

8. Athletic Club 7 d.r. +3

9. Bodo/Glimt 7 d.r. +2

10. Lyon 6 d.r. +4

11. Rangers 6 d.r. +3

12. Olympiacos 6 d.r. +2

13. FCSB 6 d.r. 0

14. Besiktas 6 d.r. -4*

15. Fenerbahce 5 d.r. +1

16. Porto 4 d.r. +1

17. Slavia Praga 4 d.r. +1

18. Real Sociedad 4 d.r. 0

19. Hoffenheim 4 d.r. 0

20. Roma 4 d.r. -0

21. Viktoria Plzen 3 d.r. 0

22. Man Utd 3 d.r. 0

23. Elfsborg 3 d.r. -1

24. Ferencvaros 3 d.r. -1

25. AZ Alkmaar 3 d.r. -2

26. Malmo 3 d.r. -3*

27. Braga 3 d.r. -3

28. Twente 2 d.r. -2

29. Union SG 1 d.r. -2

30. PAOK 1 d.r. -3

31. RFS 1 d.r. -4

32. Nice 1 d.r. -4

33. Ludogorets 1 d.r. -4

34. M. Tel-Aviv 0 d.r. -4

35. Dinamo Kiev 0 d.r. -6

36. Qarabag 0 d.r. - 7

*= una partita in meno