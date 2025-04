Lazio | Marusic, futuro incerto. Il rinnovo non è più sicuro: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Adam Marusic è sempre più centrale in questa Lazio, trovando addirittura 4 gol in campionato, suo record personale in Serie A. La sua avventura in biancoceleste è stata lunga e non priva di difficoltà, ma ha sempre creduto nella squadra e ha lottato per il club, garantendo quasi sempre almeno 30 presenze a stagione. Dopo l'ultimo rinnovo, la sua permanenza sembrava certa, ma come spiega il Corriere dello Sport potrebbe esserci un intoppo.

Il contratto del terzino, in scadenza nel 2025, si è automaticamente prolungato fino al 2026 grazie a una clausola legata alla permanenza in Serie A, tuttavia Marusic si aspettava un adeguamento economico e un nuovo accordo, basandosi su una promessa verbale per un rinnovo fino al 2027 con opzione per il 2028. L’intesa sembrava vicina, ma la firma non è mai arrivata.

L’ultimo incontro tra Lotito e l’agente del giocatore, avvenuto prima di Lazio-Udinese, ha cambiato le carte in tavola. Il club considera valido il contratto fino al 2026, mentre Marusic voleva legare la sua permanenza ad un altro rinnovo, altrimenti avrebbe valutato offerte dall’estero. La Lazio, però, non intende concedere la rescissione.

Per questo, il montenegrino e il suo staff starebbero pensando di sfruttare l’articolo 17 della FIFA, che consente ai giocatori di svincolarsi unilateralmente dopo due anni dall’ultimo rinnovo (firmato nel 2022). Questo potrebbe aprire la strada a destinazioni come Arabia Saudita o Turchia, con la Lazio che riceverebbe un indennizzo calcolato su parametri specifici.