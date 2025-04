Roma, un big in diffida contro la Juve: rischia di saltare il derby

TUTTOmercatoWEB.com

Due settimane al derby, ma prima Lazio e Roma dovranno affrontare due big match. I biancocelesti saranno ospiti della Dea al Gewiss Stadium domenica alle 18, i giallorossi accoglieranno la Juve all'Olimpico sempre domenica ma alle 20:45. Due partite importantissime per gli obiettivi di entrambe alle quali però non parteciperanno Saelemaekers per la squadra di Ranieri e Guendouzi per quella di Baroni, tutti e due fermati un turno dal giudice sportivo per squalifica.

Le insidie non sono finite qui, sia i biancocelesti sia i giallorossi dovranno prestare particolare attenzione ai cartellini. Due i diffidati in casa Lazio, mentre uno solo per la Roma e si tratta del capitano, Lorenzo Pellegrini. Nel caso in cui il centrocampista dovesse essere ammonito sarà costretto a saltare la stracittadina in programma domenica 13 aprile alle 20:45.

