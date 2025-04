Serie A, continua la battaglia dei biglietti tra Empoli e Cagliari: i dettagli

La situazione si fa tesa tra Empoli e Cagliari; la polemica nasce a causa della decisione del club toscano di non mettere in vendita i biglietti ai residenti nella regione Sardegna per la partita in programma domenica alle 15 tra le due squadre. Dopo il comunicato dei rossoblù e il tweet del presidente Giulini è arrivata la risposta dell'Empoli, che con una nota ha chiarito la sua posizione:

"Empoli Football Club comunica che la decisione di non aver avviato, in via cautelativa, la vendita dei biglietti di tutti i settori dello stadio ai residenti nella regione Sardegna, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione del Cagliari Calcio, per la gara tra Empoli e Cagliari in programma domenica 6 aprile alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena, è stata presa attenendosi alla raccomandazione contenuta nella Determinazione dell’Osservatorio Nazionale del 25 marzo 2025".